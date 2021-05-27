У Декстера Моргана новий псевдонім та нова робота в дев'ятому сезоні трилера "Декстер"

Офіційний твітер-акаунт серіалу "Декстер" від Showtime поділився свіжим анімаційний зображенням, яке розкриває нові ім'я та професію головного героя в новому сезоні серіалу. А на Youtube з'явився короткий тизер з інтригуючою назвою "Приємно познайомитись, Джиме Ліндсі".

Канал Showtime поспішає тішити шанувальників "Декстера" свіжим тизером дев'ятого сезону. Ми знову бачимо у кадрі головного героя оповідання у виконанні Майкла Голла. Але персонаж в новому місті, з новим ім'я і новою роботою.

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Прем'єра 9 сезону серіалу "Декстер" відбудеться восени 2021 року.

Про що розповість 9 сезон "Декстера"

Дев'ятий сезон зосередиться на житті Декстера Моргана через десять років після того, що сталося у восьмому сезоні. Психологічний трилер розповість, як головний герой потрапляє у неприємності в містечку Айрон Лейк, штат Нью-Йорк. Персонажу Майкла Голла належить видавати себе за іншу людину під псевдонімом – Джим Ліндсі. І він інтригуюче приглядається до ножів...

"Декстер" 9 сезон: дивіться тизер онлайн

В акторському складі офіційно заявлені:

Кленсі Браун,

Джеймі Чанг,

Джулія Джонс.

Новим сезоном керує шоураннер перших чотирьох сезонів Клайд Філліпс.