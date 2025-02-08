Після "Золотого глобуса": Демі Мур отримала ще одну престижну нагороду за роль у "Субстанції"

Демі Мур отримала нагороду Critics Choice Award за найкращу жіночу роль у фільмі "Субстанція". Це її друга престижна нагорода за цю роль

Церемонія нагородження відбулася в Каліфорнії й відзначила 30-ту річницю премії Critics Choice Awards, пише Кіно24.

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Після здобуття нагороди за свою роботу у фільмі "Субстанція" Демі Мур виступила з емоційною промовою зі сцени Critics Choice Awards. Акторка зізналася, що не могла навіть мріяти про таке визнання, коли починала роботу над стрічкою.

Це була така шалена подорож. Не можу передати словами – коли я починала свій шлях у цьому фільмі, я ніколи не могла уявити, що опинюся тут. Це настільки перевершило все, на що я могла сподіватися. І я хочу сказати, що саме це визнання, не лише для мене, але й того, про що цей фільм, що він намагається донести – ваше визнання майже як еліксир. Це цілющий бальзам для тієї самої проблеми, яку порушує фільм. І я така вдячна не лише за оцінку моєї гри, але й за те, що ви відзначили цей фільм, цей жанр фільмів жахів, які зазвичай оминають увагою і не помічають тієї глибини, яку вони можуть нести,

– сказала знаменитість.

Демі Мур також висловила подяку режисерці Коралі Фаржі, своїй партнерці по фільму Марґарет Кволлі та команді, яка працювала над кінокартиною. Акторка завершила промову надихаючим посланням для кінематографістів-початківців, закликавши їх не втрачати надії: "Те, що чогось ще не сталося, не означає, що цього не станеться. Тримайтеся і знайте, що мрії здійснюються.

Зауважимо, у стрічці "Субстанція" 62-річна Демі Мур виконала роль Елізабет Спаркл, зірки фітнес-шоу, яка через вік втрачає можливість зніматися. Наважившись на сміливий крок, її героїня бере участь в експерименті з таємничим препаратом, відомим як "Субстанція", що має здатність створювати досконалу копію людини. Це призводить до появи її молодшої версії Сью (у виконанні Марґарет Кволлі), присутність якої змушує героїню пошкодувати про свій вибір.

Трейлер фільму "Субстанція": дивіться відео онлайн

Тут важливо згадати, що напередодні Демі Мур за роль у цьому фільмі також отримала "Золотий глобус 2025".