Як Демі Мур виглядала задовго до невдалої пластики: 5 фільмів з початку кар'єри актриси

Демі Мур змусила говорити про себе світ: актриса зробила невдалу пластичну операцію, чим шокувала прихильників. І поки хейтери засипають мережу злісними коментарями, ми підібрали найкращі стрічки з початку кар'єри Демі Мур.

Джерело: 24 канал

Як тепер виглядає Демі Мур

Демі Мур стала запрошеною зіркою Тижня моди в Парижі. Саме після виходу актриси на подіум всі активно заговорили про її можливу невдалу пластику. Наразі сама Демі Мур не коментує зміну свого образу та не підтверджує чутки про омолоджувальну процедуру. Водночас у мережі переконані: актриса зверталась до пластичних хірургів, аби забрати зморшки та зробити вилиці більш виразними. Це і привернуло увагу публіки.

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Фільми Демі Мур з початку кар'єри

У 58 років Демі Мур може похизуватись ролями в успішних фільмах, які прославили її на весь світ. Таку популярність актриса отримала не через свою тендітну зовнішність, а завдяки таланту. Поки весь світ обговорює новий вигляд Демі Мур, 24 канал пропонує пригадати, якою красуня була на початку кар'єри, переглянувши культові фільми за її участю.

"Привид"

Рік виходу – 1990

Рейтинг IMDb – 7,1

У центрі цієї стрічки опиниться звичайна американська пара – Сем і Моллі. Закохані залюбки проводять час разом, не підозрюючи, що невдовзі ця ідилія завершиться. Одного вечора на пару нападає грабіжник, який вбиває Сема. Душа хлопця не покидає світ, адже, виявляється, що його смерть була не випадковою, а Моллі загрожує смертельна небезпека. Сем знаходить медіума, завдяки якій і передає послання коханій.

Демі Мур зіграла у стрічці головну героїню Моллі. Фільм "Привид" отримав схвальні відгуки у критиків та глядачів, а актриса здобула чималу популярність після прокату стрічки.

"Привид": дивіться трейлер

"Непристойна пропозиція"

Рік виходу – 1993

Рейтинг IMDb – 6,0

Демі Мур можна побачити також у стрічці "Непристойна пропозиція". Актриса неперевершено зіграла Даяну Мерфі – щасливу жінку у шлюбі, яка мріє про свій будинок і затишні будні з коханим. Та у пари немає грошей на власну оселю, тому, щоб випробувати долю, вони їдуть в Лас-Вегас. Саме там подружжя знайомиться з багатієм Джоном Гейджом, який пропонує мільйон доларів Даяні за 1 ніч з ним. Після вагань жінка погоджується. Але у всього є наслідки. Тож чим для головних героїв обернеться "Непристойна пропозиція" – глядачі дізнаються у одній з найпопулярніших стрічок 1990-их.

"Непристойна пропозиція": дивіться трейлер

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"Солдат Джейн"

Рік виходу – 1997

Рейтинг IMDb – 6,0

Для багатьох кіноманів творчість Демі Мур одразу ж асоціюється зі стрічкою "Солдат Джейн". У фільмі голлівудська красуня постала із короткою чоловічою стрижкою, однак це аж ніяк не повпливало на ефектність кінозірки в кадрі. Чимало прихильників зазначали, що вроду Демі Мур не може зіпсувати жоден образ.

За сюжетом стрічки, у США ведуться обговорення про дискримінацію за статевою ознакою. Довести це хочуть на прикладі військової Джордан О'Ніл, яка долучається до підрозділу "морських котиків". Жінка починає тренування на рівні з чоловіками та долає чимало особистих перипетій.

"Солдат Джейн": дивіться трейлер

"Викриття"

Рік виходу – 1994

Рейтинг IMDb – 6,1

В один момент Том Сандерс може втратити все – дім, роботу, сім'ю, репутацію. А все тому, що він не піддався зваблюванню своєї керівниці. Щоб помститись підлеглому, жінка звинувачує його в сексуальних домаганнях. Відтак Том змушений захищатись та протистояти брехні, використовуючи компанію, в якій пропрацював чимало років.

"Викриття": дивіться трейлер

"Декілька хороших хлопців"

Рік виходу – 1992

Рейтинг IMDb – 7,7

А завершити добірку фільмів Демі Мур ми вирішили неперевершеною детективною драмою "Декілька хороших хлопців". За сюжетом, капрал Доусон і рядовий Дауні звинувачуються у жорстокому вбивстві свого колеги по службі. Захищати їх у суді довіряють самовпевненому і молодому адвокату Деніелу Кіффу, який пишається, що продовжив сімейну справу. Та справа виявляється не такою простою, як думав юрист, тому йому доведеться зробити все, щоб виправдати у суді військових.

"Декілька хороших хлопців": дивіться трейлер