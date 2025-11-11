Демі Мур – 63: як на початку кар'єри виглядала найкрасивіша людина світу 2025

Сьогодні, 11 листопада, американська акторка святкує день народження. Попри свій вік, Демі Мур завжди виглядає ефектно й доводить, що цифра у паспорті просто неважлива.

Зірка зростала у не надто хорошій родині, адже мати з вітчимом пиячили й часто змінювали місце проживання. Вже у 16 років Демі Мур залишила школу й пішла працювати у модельне агентство. Згодом спробувала себе у кіно. Першу роль зіграла у серіалі "Лікарня загального профілю", пише 24 Канал.

Як Демі Мур виглядала на початку кар'єри?

Світову славу акторці принесли декілька фільмів: "Привид", "Стриптиз", "Непристойна пропозиція", "Солдат Джейн".

Демі Мур у молоді роки / Фото з інстаграму акторки

Демі Мур у фільмі "Привид" у 1990 році / Кадр із фільму

Цікаво, що коли знаменитості було 18 років, вона вперше вийшла заміж за чоловіка, який був старшим на дванадцять років.

Демі Мур у молоді роки / Фото з інстаграму акторки

У першому шлюбі Мур пробула п'ять років. Вдруге вийшла заміж за Брюса Вілліса, у союзі з яким народила трьох доньок – Румер, Талулу та Скаут.

Демі Мур і Брюс Вілліс / Фото Getty images

Попри те, що жінка має статус колишньої дружини "міцного горішка", сьогодні вона усіма силами підтримує Брюса, коли той важко хворіє.

Нагадаємо, що в актора діагностували лобну-скроневу деменцію. Сьогодні у Брюса Вілліса відмовляє мозок. Він також втрачає мовні навички.

Третім чоловіком Демі Мур став Ештон Кутчер. З ним вона прожила сім років. Як розповідала акторка, він схилив її до групового сексу, а потім двічі зрадив. За час шлюбу жінка пережила викидень на шостому місяці вагітності, а також депресію, зловживання знеболювальними засобами, а також алкоголем, про що відверто пише у книзі "Навиворіт" (Inside Out). У 2011 пара розлучилася, після чого Ештон Кутчер одразу закрутив роман з Мілою Куніс.

Демі Мур та Ештон Кутчер у 2011 році / Фото Getty images

Цікаві факти про Демі Мур

В акторки гетерохромія – очі різного кольору (ліве око – зелене, праве – світло-коричневе). А в дитинстві вона страждала від косоокості, однак оперативні втручання змогли виправити цю проблему.

Демі Мур займається спортом і йогою, а також лікується п'явками, бо вважає, що це робить її шкіру свіжою та підтягнутою.

Вона написала автобіографію "Inside out: моя неідеальна історія".

Акторка колекціонує порцелянові ляльки. За інформацією ЗМІ, колекція налічує близько двох тисяч штук.

Журнал People назвав Демі Мур найкрасивішою людиною світу 2025.