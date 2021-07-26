Проникнути у свідомість і зустрітися зі злом: захопливий трейлер "Демонік"

Kinomania Film Distribution опублікувала український трейлер хорору "Демонік" від Нілла Блумкампа, режисера фільмів "Робот Чаппі" і "Район №9". Прем’єра стрічки в Україні запланована на 29 липня 2021 року.

Про що сюжет фільму?

Карлі ніколи не могла зрозуміти причину жорстокості своєї матері, котра була винна у смерті понад 20 людей. Через багато років після трагедії таємна організація пообіцяла надати дівчині відповіді.

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Завдяки новому пристрою, Карлі зможе проникнути у свідомість матері. Так жінка зіткнеться зі стародавнім злом, яке захоче заполонити і її душу.

"Демонік" 2021: дивіться захопливий трейлер

Акторський склад

Карлі Поуп (серіал "Стріла");

Террі Чен ("Хроніки Ріддіка", "Команда "А");

Кріс Мартін ("Вік Аделайн");

Наталі Болтт;

Майкл Роджерс та інші.

Кадри з фільму "Демонік": фото / Кіноманія