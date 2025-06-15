Про силу батьківської любові: 3 найкращі фільми про татусів, які не залишають байдужими
- В Україні 15 червня відзначають День батька, що підкреслює важливість батьків у житті дітей.
- Кіно 24 пропонує переглянути три фільми, що розкривають тему батьківської любові.
У неділю, 15 червня, в Україні відзначають День батька. Це свято нагадує про важливу роль найрідніших чоловіків у житті кожної дитини.
З цієї нагоди Кіно 24 підготував добірку зворушливих фільмів, які покажуть батьківську любов у всій її силі. Ці стрічки варто переглянути разом із татом або просто наодинці, щоб згадати про цінність сімейних зв'язків.
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"У гонитві за щастям" (2006)
Батько-одинак Кріс Гарднер опиняється на межі бідності після того, як втрачає роботу та житло. Втім, чоловік намагається забезпечити гідне життя своєму маленькому синові. Так, головний герой проходить безоплатне стажування в престижній біржовій компанії, ночує в притулках і метро та не припиняє боротися за шанс на краще майбутнє. Неймовірна відданість батька вчить хлопчика ніколи не здаватися навіть у лихі часи.
"У гонитві за щастям": дивіться трейлер фільму онлайн
"Маленька міс Щастя" (2006)
Маленька Олів – мрійлива дівчинка, яка хоче взяти участь у дитячому конкурсі краси. Її родина вирішує вирушити в подорож стареньким фургоном через усю країну, щоб героїня змогла втілити своє бажання в реальність. Під час поїздки сім'я постає перед кумедними та трагічними ситуаціями, в яких демонструє справжні родинні цінності.
"Маленька міс Щастя": дивіться трейлер фільму онлайн
"Мій тато" (2021)
Метт Логелін став вдівцем після трагічної смерті дружини. Жінка померла під час пологів, тому він залишився на самоті з новонародженою донькою. Тепер чоловікові доведеться подолати біль втрати, суспільні стереотипи та власні страхи, щоб стати справжнім батьком.
"Мій тато": дивіться трейлер фільму онлайн