7 сучасних українських фільмів, які варто подивитися у День кіно

Щороку у другу суботу вересня святкують День українського кіно. Це професійне свято для акторів, кінематографістів, режисерів і всіх тих, хто працює над розвитком кіно в Україні.

У День українського кіно ніщо не здається кращим для перегляду, аніж українські фільми. Тому Кіно 24 підготувало добірку сучасних стрічок, які варто переглянути.

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"Люксембург, Люксембург" (2022)

Події відбуваються у 2018 році. Брати-близнюки Раміл та Аміл у виконанні учасників гурту Курган і Agregat, які родом з міста Лубни, їдуть до Люксембургу, щоб знайти рідного батька. Він покинув їх ще у дитинстві.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер онлайн

"Уроки толерантності" (2023)

У сім'ї з невеликого містечка заробляє лише мама – Надія, яка працює вчителькою. Чоловік лише п'є пиво на дивані, донька мріє про акторську кар'єру, а син готовий бити за будь-які прояви нетрадиційної орієнтації. Родина все більше залазить у борги, а допомогти їм може спеціальна програма, за якою у свій дім потрібно прийняти представника ЛГБТ-спільноти.

"Уроки толерантності": дивіться трейлер онлайн

"Довбуш" (2023)

Події розгортаються у Карпатах на початку 18 століття, де панує польська шляхта. Брати Довбуші втікають у гори в пошуках свободи. Вони стають опришками та готові помститися за вбивства та утиски своїх рідних. Раптом брати розділяються: Іван прагне лише багатств, а Олекса залишається вірним своїм цінностям.

"Довбуш": дивіться трейлер онлайн

"Я працюю на цвинтарі" (2021)

У центрі сюжету – Олександр, який раніше був архітектором. Тепер він працює на цвинтарі та виготовляє пам'ятники. Для замовлення до нього приходять різні люди – у кожного своя історія. Та навіть в Олександра є таємниця, через яку він не може відчути себе щасливим.

"Я працюю на цвинтарі": дивіться трейлер онлайн

"Памфір" (2022)

Події розгортаються у прикордонному селі в Чернівецькій області. Голова сім'ї, який раніше займався контрабандою, повернувся до рідного села. Він натрапляє на труднощі, що спіткають його рідних. Памфір – це прізвисько, яке отримує герой у своєму селі. Його історія поступово розкривається протягом фільму.

"Памфір": дивіться трейлер онлайн

"Атлантида" (2019)

У фільмі уявляють, яким могло б бути майбутнє Донбасу. Події відбуваються у 2025 році, окуповані території повертаються до складу України, але вони більше непридатні до життя. Ветеран війни Сергій, який страждає на посттравматичний розлад, намагається адаптуватися до нової реальності. У цьому фільмі зіграли лише непрофесійні актори

"Атлантида": дивіться трейлер онлайн

"Мої думки тихі" (2021)

Звукорежисер Вадим мріє переїхати в Канаду. Він отримує замовлення від клієнта – записати звуки рідкісних тварин Закарпаття. В Ужгороді він зустрічає свою маму, яка готова погодитися на будь-які пригоди. Вона вирушає з сином у подорож, що робить їхню поїздку особливою.

"Мої думки тихі": дивіться трейлер онлайн