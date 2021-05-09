Материнство – це цілодобова добровільна робота, за яку платять обіймами, посмішками, цілунками, приїздами додому, листівками. А ми пропонуємо подарувати один день спільного перегляду кінострічок у День матері, щоб насміятись та наплакатись вдосталь. Фільми рекомендуються до перегляду всією сім’єю або ж наодинці з найдорожчими, навіть, якщо знаходитесь за кілометри один від одного.

Важливо Сюрприз для мами: куди можна поїхати без карантинного трешу

1. "Нестерпні леді"

Рік: 2016

Рейтинг IMDb: 5,7

Жанр: комедія, драма

Оригінальна назва: Mother’s day

Сенді щасливо розлучається, поки не дізнається, що її колишній чоловік втік з молодшою жінкою. Вона вчиться боротися зі важкими змінами в житті, зважаючи, що у її двох синів тепер є мачуха. Міранда не має дітей і зосереджується лише на своїй кар’єрі акторки. Сестри Джессі і Габі отримують сюрприз від матері, яка не рада дізнатися, що Габі – лесбіянка, а Джессі одружена з чоловіком, якого батьки не "сприймають". Крістін насолоджується життям новоспеченої матері, але відчуває тиск свого хлопця вийти заміж. Бредлі Судейкіс з усіх сил намагається бути найкращим батьком для своїх двох дівчаток, оскільки їх мама померла минулого року, але він хоче вдавати, що Дня матері не існує.

"Нестерпні леді" 2016: дивіться трейлер

2. "Повернення Бена"

Рік: 2018

Рейтинг IMDb: 6,7

Жанр: драма

Оригінальна назва: Ben is Back

Щаслива родина Холлі та Ніла готується до Святвечора. Неочікувано із реабілітаційного центру повертається їхній син Бен. Він мав би там знаходитися довше, та говорить що його відпустили на свята. З кожною годиною перебування хлопця вдома мати розуміє, що його наркозалежність нікуди не зникла, втім, подолати її не так просто, як всі сподівалися.

"Повернення Бена" 2018: дивіться трейлер

3. "Mamma Mia" / 2008 та "Mamma Mia 2" /2018

Рік: 2008, 2018

Рейтинг IMDb: 8,1

Жанр: комедія

Оригінальна назва: My thoughts are silent

Якщо ви досі не бачили ці романтично-комедійні фільми-мюзикли, то їх варто подивитись лише заради прекрасних грецьких пейзажів острова Скіатос, блискучого моря і відмінних голівудських посмішок від чудового акторського складу Коліна Ферта, Пірса Броснана, Аманди Сайфред, Стеллана Скарсгарда. Поза тим, це історія про самотню матір (Меріл Стріп), яка життя поклала заради добробуту та спокою своєї дочки, яка так жадає все ж таки дізнатись, хто її батько.

"Mamma Mia" 2008: дивіться трейлер

"Mamma Mia 2" 2018: дивіться трейлер

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4. "Мої думки тихі"

Рік: 2019

Рейтинг IMDb: 8,1

Жанр: комедія

Оригінальна назва: My thoughts are silent

Звукорежисер Вадим переживає важкий період. Раптом Вадимові пропонують роботу – записати звуки українських тварин. Платитиме за роботу канадська компанія. Хлопець захопився такою можливістю і збирається у дорогу. Якщо пощастить записати спів рідкісної качки, то його запросять у Канаду. У творчі пориви сина вносить трішки приземленості та повсякденного побуту мама (Ірма Вітовська). Аби поспілкуватися із сином, вона вирішує їхати записувати звуки разом із ним.

"Мої думки тихі" 2019: дивіться трейлер

5. "Таллі"

Рік: 2018

Рейтинг IMDb: 7,0

Жанр: комедія, драма

Оригінальна назва: Tully

Драматична історія про молоду маму, яка виховує трьох дітей і покладає на це всі зусилля, часто забуваючи про особисті бажання та мрії, що приводить до безповоротних наслідків. Фільм дає змогу глядачеві співпереживати та проникнутись, поставити собі низку питань, наскільки є особливою робота «бути мамою», яку зіграла неперевершена Шарліз Терон.

"Таллі" 2018: дивіться трейлер

6. "Мачуха"

Рік: 1998

Рейтинг IMDb: 6,8

Жанр: комедія, драма

Оригінальна назва: Stepmom

Анна і Бен, двоє дітей Джекі та Люк повинні жити з тим фактом, що їхні батьки розлучилися. Їхній батько тепер живе з успішною фотографинею Ізабель. Вона робить все можливе для того, щоб ставитися до дітей так, щоб вони відчували себе комфортно, коли вони проводять час з батьком. Але справжня мати Джекі зневажає старання Ізабель, вважаючи, що робота для неї важливіше за дітей. Але все міняється, коли Джекі дізнається про свій страшний діагноз.

"Мачуха" 1998: дивіться трейлер

7. "Коли чоловік кохає жінку"

Рік: 1994

Рейтинг IMDb: 6,6

Жанр: романтична драма

Оригінальна назва: When a Man loves a Woman

Незабутня класика, котру неможливо оминути. Енді Гарсія та Мег Раян відіграють романтично-драматичний сюжет історії про сім’ю, де жінка, яка загубила себе в материнстві намагається знайти себе на дні бокалу. Фільм про те, що сім’я це, в першу чергу, команда, в якій кожен виконує свою важливу роль.

"Коли чоловік кохає жінку" 1994: дивіться трейлер

8. "Де ти поділась, Бернадетт?"

Рік: 2019

Рейтинг IMDb: 6,5

Жанр: комедія, драма

Оригінальна назва: Whered you go, Bernadette

Бернадетт Фокс живе в Сіетлі разом з чоловіком та донькою-підлітком Бі, яка вмовляє батьків поїхати в круїз в Антракдиту. Коли до подорожі залишається доба, Бернадетт дивним чином зникає. Пошуками героїні займається донька, яка відкриває багато таємниць з минулого життя матері. Стрічку режисера Річарда Лінклейтера знято за однойменним романом Марії Семпл, що вийшов друком у 2012 році.

"Де ти поділась, Бернадетт?" 2019: дивіться трейлер

9. "Леді-Птаха"

Рік: 2017

Рейтинг IMDb: 7,4

Жанр: комедія, драма

Оригінальна назва: Lady Bird

Фільм розповідає історію одного року життя 17-річної старшокласниці Крістіни, яка мріє закінчити школу, вступити у престижний університет та буквально втекти зі свого маленького містечка до Нью-Йорка. Це кіноісторія про підлітковий максималізм та спробу знайти своє місце в житті, першу закоханість і дорослішання, справжніх та тимчасових друзів і підтримку батьків. Цікаво, що Леді-Птаха, головна героїня, та її мама (Лорі Меткалф) не говорять відверто між собою, а маскують справжні почуття. Матір гіперопікає доньку через свою відповідальність, фінансові проблеми, багаторічний кредит і страх за своє майбутнє і її доні.

До речі, дебютна стрічка Ґрети Ґервіґ свого часу навіть встановила рекорд сайту Rotten Tomatoes за найбільшу кількість позитивних рецензій кінокритиків.

"Леді-Птаха" 2017: дивіться трейлер

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10. "Марлі та я"

Рік: 2008

Рейтинг IMDb: 7,1

Жанр: комедія, драма

Оригінальна назва: Marley & Me

Американська драмо-комедія, що більше відома історією про непосидючого собаку. І хоч на перший погляд здається, що фільм зосереджений на сюжеті про кар’єрний ріст журналіста Джорджа Грогана (Оуена Вілсона), але фільм розкриває також життя його дружини (Дженіфер Еністон). У головній героїні фільму можна побачити життя багатьох жінок, які у своєму материнстві створюють надійну таємну опору усій сім’ї.

"Марлі та я" 2008: дивіться трейлер