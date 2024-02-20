3 українські фільми, які варто подивитись у День пам'яті Небесної Сотні

20 лютого Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні. Це був період, коли понад сотню людей віддали своє життя за вільну Україну.

Ми завжди повинні пам'ятати, якою ціною відбулася Революція Гідності. Тому обирайте документальний фільм в матеріалі Кіно 24 і пригадайте, як це було.

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Фільми, які треба подивитись у День пам'яті Небесної Сотні

"Зима, що нас змінила"

Це проєкт, який складається із 5 розділів. Кожен із них має свою історію: "Небесна сотня" про 3 дні коли постраждало понад 100 людей, "Перша смерть" про першого вбитого – Сергія Нігояна, "Коктейлі Грушевського" про події після насилля над студентами на майдані, "Межигір'я. Батіна хата" про житло Януковича, "Самооборона" про опір поліції, "Пожежа у Будинку Профспілок" – про страшну подію в будівлі, та "Автомайдан".

У всіх цих частинах емоційно відтворюються події, які трапилися на Майдані та змінили Україну.

"Зима, що нас змінила": дивіться онлайн трейлер фільму

"Жіночі обличчя революції"

Це історія про жінок, які були зовсім не знайомими, утім, їх зблизила революція. А також велика любов: у когось – до коханого чоловіка, у когось – до сина, до друга чи до брата. А головне – до своєї Батьківщини. Жінки також творили свою барикаду.

"Жіночі обличчя революції": дивіться онлайн фільм

"Бранці"

Це документальний політичний детектив. Головний герой стрічки – учасник Революції Гідності студент-біолог Саша Клочко. Він іде в АТО, щоб розшукати одного із полонених і дізнається несподівану таємницю про події на Майдані.

"Бранці": дивіться онлайн трейлер фільму