Чому фільм "Кіборги" варто подивитися у День пам'яті захисників Донецького аеропорту

20 січня в Україні відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Ми вшановуємо подвиг людей, які стали справжнім символом стійкості та незламності.

Цим подіям присвячений український фільм "Кіборги". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо все, що відомо про цю стрічку.

Рекомендуємо "Зоотрополіс 2" став найкасовішим мультфільмом Голлівуду: яку суму зібрала стрічка в прокаті

Що варто знати про фільм "Кіборги"?

Це один із найпопулярніших та найуспішніших українських фільмів. Стрічка Ахтема Сеітаблаєва була знята за сценарієм Наталії Ворожбит. До сьогодні фільм посідає 82-гу позицію в списку найкращих фільмів в історії українського кінематографа.

Прем'єра відбулася у 2017 році. Стрічка розповідає про події в Україні у 2014 році. Глядач має змогу побачити запеклі бої за летовище, яке стало символом справжньої незламності та спротиву. У фільмі знялися як професійні актори, так і справжні учасники боїв за Донецький аеропорт. Зокрема, перед глядачем постає історія шести військових, які вирушають на ротацію.

"Кіборги": дивіться онлайн трейлер фільму

Вони – абсолютно різні люди, з різним досвідом і різного віку. Однак усіх їх об'єднує бажання захистити країну та боротися за її свободу.

Хто зіграв ролі у фільмі "Кіборги"?

Унікальною особливістю фільму є те, що у ньому зіграли як реальні військові, так і актори. Серед українських знаменитостей у "Кіборгах" ви побачите В'ячеслава Довженка, Андрія Ісаєнка, Романа Ясіновського, Віктора Жданова, Олега Шульгу, Макара Тихомирова, Олександра Піскунова.

Зверніть увагу Де та коли дивитись серіал "Лицар сімох королівств" – приквел легендарної "Гри престолів"

Які ще фільми подивитись у День пам'яті захисників Донецького аеропорту?

Щоб згадати, як відбувалися бої за Донецький аеропорт, варто також переглянути такі стрічки:

"Добровольці Божої чоти", режисери – Леонід Кантер та Іван Ясній, 2015

"Три дні в аеропорту Донецька", режисер – Василь Гагарін, 2015

"Тримали оборону попри безвихідь". Як "кіборги" захищали Донецький аеропорт". Подкаст "Мережа. Війна" від Суспільного Мовлення, 2025

Сьогодні, коли Україна продовжує виборювати свою свободу, важливо пам'ятати про історичні події, які сформували нас. Кінематограф неабияк у цьому допомагає, адже дає змогу переглянути чимало стрічок, що розповідають правду про ті часи та занурюють в атмосферу стійкості й незламності українських військових.