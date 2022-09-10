Б’ємося за те, чому нема ціни у всьому світі, – Зеленський привітав кіномитців цитатою Довженка

Україна 10 вересня відзначає День українського кіно. З нагоди свята Володимир Зеленський звернувся до кіномитців та привітав зі святом, використавши цитату Довженка.

Очільник країни привітав творців екранного мистецтва та усіх, для кого кіно стало справою життя, із професійним святом – Днем українського кіно. Він побажав здоров’я, успіху, здійснення мрій та сподівань.

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Зеленський привітав кіномитців з Днем українського кіно

Володимир Зеленський в дописі зазначив, що сьогодні Україна в огні, розпаленому росією, відстоює свою незалежність і європейські цінності.

"Вдячний митцям, які нині відкривають світові велич і духовну красу України, її незборимий народ, що героїчно протистоїть агресору, утверджує суверенітет і територіальну цілісність своєї країни. Дякую всім, для кого українське кіно є голосом майбутньої перемоги свободи, хто творить кіно заради Перемоги", – наголосив він.

До того ж сьогодні не тільки День українського кіно, а й день народження видатного кінематографіста Олександра Довженка.

"Ми б’ємося за те, чому нема ціни у всьому світі, – за Батьківщину", – говорив український геній світового кіно Олександр Довженко, і ми, його нащадки, обов’язково переможемо загарбника!,

– зазначив Володимир Зеленський.

"Добра і благополуччя всім, натхнення й удачі. Слава Україні! Слава українському кіно!", – доповнив Президент України.