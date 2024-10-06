Це кіно надихає: 4 неймовірні фільми про вчителів та школу

Вчителі відіграють важливу роль у житті людини, адже саме вони прищеплюють любов до знань, наук, та допомагають дитині з вибором – яка сфера вдається їй найкраще. Тоді як у школі діти вперше пізнають себе та стосунки з людьми, дружбу і навіть перше кохання.

У неділю, 6 жовтня, українці святкують День працівників освіти. Кіно 24 вітає усіх вчителів з професійним святом та пропонує з цієї нагоди подивитися фільми про школу і вчителів.

Цікаво 10 культових фільмів, які назавжди змінили світовий кінематограф

"Спілка мертвих поетів"

Вчитель англійської мови й літератури Джон Кітінг зумів пробудити у своїх учнів інтерес до свого предмета. Так в елітній школі-інтернаті у місті Велтон натхненні школярі дізнаються більше про шкільні роки їхнього наставника і вирішують відновити "Спілку мертвих поетів", до якої входив Кітінг свого часу.

"Спілка мертвих поетів": дивіться трейлер онлайн

"Школа року"

У центрі сюжету – Дьюї Фінн, який обожнює рок-н-рол. Він понад усе прагне привести свій гурт до перемоги, але товариші виганяють його з колективу. Дьюї помилково відповідає на дзвінок, адресований сусідові, та погоджується викладати у навчальному закладі. Там він не може знайти собі місця, поки не приходить на репетицію на уроці музики. Та тепер завдання Дьюї – не викрити помилку раніше, ніж потрібно.

"Школа року": дивіться трейлер онлайн

"НапівНельсон"

Міський вчитель середньої школи має один секрет – схильність до наркотиків. Коли про це дізнається одна з учениць, у них зав'язується несподівана дружба. Вони надають одне одному підтримку, яку кожен так потребує. Ця роль Раяна Гослінга одна з недооцінених та забутих. Та за неї актор отримав номінацію на Оскар.

"НапівНельсон": дивіться трейлер онлайн

"Учитель на заміну"

Фільм розповідає про Генрі Барта, вчителя на заміну, який отримав чергове призначення. Тепер він має викладати англійську мову й літературу у "небезпечній" школі, де образи та лайка – звична справа. Генрі розповідає про свій шлях у цій школі та нерозуміння, з яким йому довелось стикнутися як вчителю.

"Учитель на заміну": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми надихають, змушують прагнути до кращого і показують роль вчителя у житті кожної людини.