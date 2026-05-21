Колоритний український серіал, який варто подивитись у День вишиванки

21 травня 2026 року в Україні відзначають День вишиванки. Традиційно цього дня люди одягають вишиванки на роботу, навчання або у повсякденному житті.

Якщо ж ви плануєте провести цей день удома й нікуди не виходити, зверніть увагу на колоритний український серіал, який чудово доповнить атмосферу свята. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про серіал "Сага".

"Сага" – український серіал, який треба дивитись у День вишиванки

"Сага" – український драматичний серіал, який ідеально підійде для перегляду в День вишиванки. Адже ця історія охоплює чимало найвизначніших подій української історії ХХ століття: війни, революції, Голодомор, сталінські репресії, окупацію Києва у 1941 році, вибух на Чорнобильській АЕС, розпад СРСР, проголошення Незалежності України, Помаранчеву революцію та Євромайдан.

У центрі сюжету – історія родини Козаків, яка впродовж ста років стає свідком найболючіших і найважливіших моментів української історії. Це погляд на долі звичайних людей крізь призму масштабних історичних подій. Героям доводиться ухвалювати непрості рішення, обираючи між любов'ю до близьких та обов'язком перед країною, між вірністю собі та власними ідеалами.

Що цікаво знати про серіал "Сага"?

Цей серіал стане чудовим вибором для перегляду в особливий для України день. Прем'єра "Саги" відбулася у 2020 році – серіал виходив з 5 до 12 жовтня.

Режисером проєкту став Дмитро Лактіонов. Над сценарієм працювали Тетяна Гнєдаш, Оксана Андрєєва, Наталія Янікішина, Ірина Чорнова та Євген Бургелов, а оператором став Михайло Марков.

Стрічка складається з 12 епізодів. У рейтингу IMDb серіал отримав 8.4 з 10 балів.

Цікавий факт, який особливо символічно згадати у День вишиванки: у зйомках серіалу взяли участь близько 300 українських акторів, для яких створили понад 500 унікальних костюмів. Ба більше, наймолодшому актору на момент зйомок було лише пів року.



Серіал "Сага" / Кадр із серіалу

У серіалі знялись актори: Ада Роговцева, Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Дар'я Плахтій, Олександра Люта, Лілія Цвелікова, Ігор Пазич, Григорій Бакланов, Яков Кучеревський, Аліна Коваленко, Еліна Ліпова, Віктор Сарайкін, Володимир Міняйло, Олександр Соколов, Андрій Мостренко та багато інших.

Які ще українські серіали варто подивитись у День вишиванки?

В Україні є чимало інших яскравих і колоритних серіалів із неймовірними костюмами, атмосферою та захопливими сюжетами, які чудово підійдуть для перегляду в День вишиванки.

Зокрема, варто звернути увагу на такі українські проєкти, як "Спіймати Кайдаша", "І будуть люди" (серіал також доступний на стримінговій платформі Netflix) та "Кава з кардамоном".

Серед цих історій ви точно зможете знайти щось особливе для себе.