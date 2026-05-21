Після виходу серіалу на екрани актор почав отримувати погрози. Про це він зізнався на YouTube-каналі "Станція Театральна".

Що розповів Павло Шпегун про погрози після прем'єри "Тихої Нави"?

Павло Шпегун зіграв роль головного антагоніста в українському серіалі "Тиха Нава". Його персонаж – серійний вбивця та ґвалтівник. Однак у реальному житті актор зовсім не схожий на свого героя. Та не всі глядачі це розуміють. Після виходу серіалу на екрани Павло почав отримувати повідомлення з погрозами.

Після прем'єри я дуже часто почав отримувати повідомлення від незнайомих людей із погрозами: "Що ти, йдеш шукати дівчат?". Зазвичай, коли я в інстаграмі виставляв запитання, мені писали з профілів без жодного допису,

– поділився артист.

За словами Павла, втілювати таких персонажів на екрані доволі небезпечно, адже далеко не всі глядачі здатні відокремлювати акторську гру від реальності та усвідомлюють, що це лише роль.

Хто ще з відомих людей отримував погрози?

Із подібною ситуацією зіткнувся не лише Павло Шпегун. Актор також розповів, що раніше познайомився з Джеком Глісоном – зіркою серіалу "Гра престолів".

За словами Павла, актор отримував настільки жахливі погрози та хвилю хейту, що навіть замислювався над завершенням акторської кар'єри. Ба більше, йому й досі надходять не лише повідомлення в інтернеті, а й рукописні листи, які він отримує вдома.



Джек Глісон у серіалі "Гра престолів" / Кадр із серіалу

Що варто знати про серіал "Тиха Нава"?

"Тиха Нава" – популярний український серіал та перший вітчизняний проєкт у жанрі детективного трилера в стилі true crime. Раніше серіал можна було переглянути на платформі Київстар ТБ, а зараз він набирає популярності на стримінговій платформі Netflix.

Стрічка налічує вісім епізодів, а її режисером став Дмитро Андріянов. Прем'єра серіалу відбулася 15 січня 2026 року. Особливістю проєкту є те, що сюжет заснований на реальних подіях.

Події розгортаються у містечку "Тиха Нава", куди на відпочинок приїжджають Адам Юшкевич та його наречена Інна. Однак після конфлікту у стосунках дівчина іде на пошуки коханого і стає жертвою зґвалтування.

Тим часом місцева поліція, яка фальсифікує злочини, не лише не допомагає Інні, а й починає підозрювати самого Адама. Через це їхні стосунки остаточно руйнуються. Втім, Юшкевич вирішує не мовчати та розпочинає власне розслідування, аби домогтися справедливості.

Головні ролі у серіалі виконали українські актори: Олександр Рудинський, Анастасія Пустовіт, Михайло Жонін, Сергій Кисіль, Лариса Руснак, Андрій Самінін та інші.