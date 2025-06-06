Гостросюжетний фільм, який захоплює з перших хвилин і нікого не лишає байдужим: що це за стрічка

6 червня в Україні відзначають щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації. Тож саме сьогодні – чудова нагода обрати для перегляду стрічку, головним героєм якої є журналіст.

Кіно 24 знайшли таку гостросюжетну кіноісторію, яка точно не залишить вас байдужими. Фільм "Тисячу разів "добраніч"" (2013) вже зібрав велику кількість схвальних глядацьких відгуків і готовий знову підкорювати серця.

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Що відомо про фільм "Тисячу разів "добраніч""

Стрічка "Тисячу разів "добраніч"" – це ірландсько-норвезький драматичний фільм режисера Еріка Попе. Стрічка розповідає про провідного військового фотографа Ребеку. Це жінка, яка може сфотографувати групу терористок із неймовірною глибиною.

"Тисячу разів "добраніч"": дивіться онлайн трейлер фільму

У Ребекки є чоловік, однак йому дуже важко сприймати ту думку, що дружина може в будь-який момент загинути під час виконання свого завдання. Окрім того, в неї є доньки, які також хвилюються за долю мами. Тож її сім'я ставить ультиматум: або ти обираєш свою роботу, або сімейне життя. Для Ребекки цей вибір стає очевидним. Лише час покаже, чи це було правильне рішення.

До речі, якщо ви любите екшн, обирайте для перегляду найпопулярніший високорейтинговий бойовик, який став фаворитом українців на Netflix. Подробиці сюжету – за посиланням.