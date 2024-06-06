До важливої дати Кіно 24 підготував список найкращих фільмів та серіалів, які відкривають завісу таємниці над тим, як створюються новини та які виклики стоять перед журналістами в їхній повсякденній роботі.

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"У центрі уваги"

Кримінально-соціальна драма розповідає про відділ розслідувань Spotlight газети The Boston Globe. Журналісти переживають не найкращі часи, однак один з них вирішив ризикнути і спробувати розслідувати історію про розбещення малолітніх місцевим священником.

Справа відкриває багато моторошних секретів, а журналісти борються за те, щоб висвітлити незаконну діяльність бостонської церкви.

"У центрі уваги": дивіться трейлер онлайн

"Вся президентська рать"

Працівники газети "Вашингтон пост" отримують матеріали, що можуть скомпрометувати президента Ніксона. Фільм показує справжню рутинну роботу журналістів від пошуку свідків до прохань їх дати свідчення. Працівникам газети вдається опублікувати скандальний матеріал після вагомого зізнання таємного свідка.

"Вся президентська рать": дивіться трейлер онлайн

"Ранкове шоу"

Американський телесеріал розповідає про таємниці ранкового телебачення. Алекс Леві та Мітч Кесслер ведуть передачу, але їхній дует розпадається через секс-скандал. Президент каналу сумнівається, чи продовжувати роботу з Алекс, але вона бере справу у свої руки.

"Ранкове шоу": дивіться трейлер онлайн

"Гострі предмети"

У центрі сюжету мінісеріалу – Камілла Прікер, яка стає репортером в одному не надто популярному виданні. За наказом керівництва вона вирушає у містечко, де народилась і виросла. Журналістці потрібно встановити подробиці трагедії - вбивства двох дівчаток-підлітків. Вона дізнається секрети, які так хотіли приховати місцеві мешканці.

"Гострі предмети": дивіться трейлер онлайн

Ці стрічки показують світ новин, розслідувань та журналістських буднів. Вони не лише захоплюють увагу, але й нагадують про важливість свободи слова та незалежності медіа.