Режисер "Дюни" відреагував на свою відсутність в номінації Оскара-2022 "Найкращий режисер". Дені Вільньов сказав, що задоволений тим, як все вийшло.

Фільм "Дюна" отримав на Оскарі-2022 10 номінацій, однак режисер – жодної. Це, власне, викликало обурення мережі та відомих знаменитостей, серед яких Джош Бролін.

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Актор зняв відео, у якому привітав і подякував усій команді фільму, однак, ситуація з режисером "Дюни" його неабияк шокувала. "Як фільм може отримати 10 номінацій, а людину, яка зробила просто неможливе з екранізацією книги, – нею обділити?", – сказав він.

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

До речі, одну із найгучніших прем’єр 2021 року – "Дюну" – з Тімоті Шаламе у головній ролі, на Оскар-2022 номінували у таких категоріях:

"Найкращий фільм";

"Найкращі костюми";

"Найкращий макіяж та зачіски";

"Найкращий звук";

"Найкраща оригінальна музика";

"Найкращий адаптований сценарій";

"Найкращий монтаж";

"Найкращі візуальні ефекти";

"Найкраща операторська робота";

"Найкраща робота художника-постановника".

Що відповів режисер "Дюни"

В інтерв’ю MovieMaker Денні Вільньов прокоментував свою відсутність у категорії "Найкращий режисер"; він не показав свого обурення, навпаки – наголосив на успіху "Дюни".

Чесно кажучи, якби кілька місяців тому ви мені сказали б, що ми братимемо участь у гонитві за Оскар і, що ми матимемо таке визнання, я б вам не повірив. Це справді зворушливо,

– сказав режисер. "Якщо ви номіновані – це чудово. Я не сприймаю речі як належне, і я був дуже задоволений тим, що в результаті вийшло", – доповнив він. Якщо не бачили Подивіться їх обов'язково: найгучніші фільми-претенденти на Оскар-2022 "Дюна": що варто знати про стрічку Стрічка стала другою масштабною екранізацією циклу романів Герберта Веллса "Дюна". Режисером виступив Дені Вільньов, який до того зняв винятковий фільм "Той, що біжить по лезу: 2049" з Раяном Гослінгом і "Прибуття" з Емі Адамс у головних ролях. У центрі подій – Пол Атрейдес, обдарований юнак, народжений для великої долі, яка досі була йому невідома. У фільмі він відправляється на найнебезпечнішу планету у Всесвіті, щоб забезпечити майбутнє сім’ї та свого народу. "Дюна": дивіться трейлер онлайн

Нагадаємо, Американська кіноакадемія 8 лютого оголосила номінантів на Оскар-2022. Лідером за кількістю номінацій став вестерн "У руках пса". "Дюна" Дені Вільньова посіла друге місце. Картина "У руках пса" змагатиметься у 12 категоріях, а "Дюна" – у 10.