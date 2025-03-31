Помер актор "Основного інстинкту" Деніс Арндт

Американський актор Деніс Арндт помер у віці 86 років.Він найбільше відомий роллю у фільмі "Основний інстинкт" із Шерон Стоун.

26 березня про смерть Деніса Арндта повідомила його сім'я. Про це пише Кіно 24 з посиланням на People.

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Актор пішов з життя у власному будинку, що у штаті Орегон. Сім'я Деніса Арндта влаштувала на його честь приватні похорони.

Він прожив своє життя як повноцінний перформанс, відомий своєю неймовірною дотепністю, чарівністю, бунтарським духом, непокірністю, почуттям гумору та пристрастю до мистецтва. Його спадщина, як на сцені, так і поза нею, житиме в серцях родини, друзів та членів громади. Він був чарівним, красивим, спонтанним і магнетичним – справжньою людиною епохи Відродження, – поділилась його родина.

У нього залишилась дружина, з якою він прожив у шлюбі 45 років, 7 дітей і онуки та правнуки.

Що відомо про Деніса Арндта

Деніс Арндт народився у 1939 році – це рік, коли вийшов фільм "Чарівник країни Оз", що змінив історію кіно. Сім'я актора порівняла його життя з фільмом: все починалось з чорно-білого, перш ніж розквітнути кольорами, блиском і пригодами.

Актор служив в армії під час війни у В'єтнамі та був пілотом. Після цього він переїхав до Сіетла, де розпочалась його акторська кар'єра. Друг вмовив його пройти прослуховування в місцевому театрі – так Деніс отримав головну роль.

Наприкінці 80-х почалась кар'єра Арндта в Голлівуді. Він знявся у кількох телешоу, а згодом отримав роль лейтенанта, що допитував героїню Шерон Стоун в "Основному інстинкті". Також грав у телесеріалі "Спецназ".



Деніс Арндт та Шерон Стоун / Кадр з фільму

Упродовж нульових років й надалі Деніс Арндт продовжував зніматися в кіно. Він з'являвся у різноманітних телешоу, як-от "Анатомія Грей" чи "Надприродне". Останні ролі актора були у серіалі "Як уникнути покарання за вбивство" та фільмі Do Over у 2023.

У 2017 році за гру у бродвейській п'єсі його номінували на премію Tony Award, що залишається найвизначнішою подією в кар'єрі актора.