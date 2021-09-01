Джеймс Бонд у фінальному трейлері фільму "007: Не час помирати" – постери та реакція соцмережі

Американський актор Денієл Крейґ виконає роль Джеймса Бонда востаннє та уп'яте. Прем'єра фільму "007: Не час помирати" в Україні відбудеться 30 вересня 2021 року. Чим вразив трейлер соцмережі та нові постери – більше на Кіно 24.

Нарешті у мережі з'явився фінальний міжнародний трейлер 25-го фільму про секретного агента Джеймса Бонда від Universal Pictures з Денієлом Крейґом у головній ролі. У новому трейлері показали кадри, якій відрізняються від американської версії трейлера фільму "Бондіани".

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Схоже, що Бонд виявився у центрі великої заплутаної історії, де всі його лиходії пов'язані між собою і найбільшим ворогом може виявитись спотворене відображення самого себе у дзеркалі. Трейлер підсилює відчуття того, що у новому фільмі агент буде вимушений зустрічатись із найбільшою загрозою, з якою коли-небудь стикався Бонд.

"007: Не час помирати": чим вразив трейлер

У новому трейлері нам анонсували розповідь про намагання Бонда залишити активну службу, щоб нарешті насолоджується спокійним життям на Ямайці. Його спокій обірве старий друг Фелікс Лейтер з ЦРУ, який прийде із проханням про допомогу. Місія з порятунку викраденого вченого виявиться підступнішою, ніж очікувалося, і приведе Бонда на слід таємничого лиходія, який володіє новою небезпечною технологією.

Акторський склад фільму "007: Не час помирати"

Деніел Крейг – спецагент Джеймс Бонд,

Рамі Малек – головний антагоніст,

Рейф Файнс – директор МІ-6 Гарет Маллорі,

Наомі Гарріс – асистентка Єва Маніпенні,

Рорі Кіннір – керівник штабу Білл Таннер,

Леа Сейду – нова дівчина Бонда Мадлен Свон,

Джеффрі Райт – друг Бонда Фелікс Лейтер.



Денієл Крейґ у ролі Джеймса Бонда / Фото з інстаграму Universal Pictures UA



Рамі Малек у ролі головного антагоніста Джеймса Бонда / фото з інстаграму Universal Pictures UA



Леа Сейду у ролі нової дівчини Бонда – Мадлен Свон / Фото з інстаграму Universal Pictures UA

Реакція соцмереж на фінальний трейлер фільму про Джеймса Бонда

У коментарях під трейлером на офіційній сторінці фільму у ютубі можна зустріти багато різних реакцій. Зокрема, деякі користувачі соцмережі висловлюють обережну радість стосовно анонсованої дати прем'єри фільму, адже у зв'язку із пандемією COVID-19 її змінювали вже декілька разів. Дехто саркастично коментує кількість трейлерів для підігріву зацікавленості в авдиторії глядачів франшизи про агента Бонда. Багато хто висловлює одночасно і радість, і сум стосовно Денієла Крейґа як виконавця головної ролі Бонда: "Не можу дочекатись, щоб побачити фільм. Крейґ – це мій улюблений Бонд. Дуже шкода, що він йде". Адже актор повернеться до ролі у фільмі востаннє.

Варто додати, що в інстаграмі під дописом про постери фільму осінньої прем'єри про Бонда українські пошановувачі франшизи скептично поставились до обрання на роль головного антагоніста актора Рамі Малека ("Богемська рапсодія"). Одна з користувачок соцмережі написала: "Малек – актор одного образу. Могли б обрати когось харизматичнішого для його ролі".

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