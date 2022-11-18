Зірка "Друзів" з чоловіком потрапила під обстріл, їдучи на роботу в Лос-Анджелесі: що відомо

У голлівудську знаменитість Деніз Річардс, яка зіграла кузину Моніки та Росса Геллерів у ситкомі "Друзі", стріляли, коли вона добиралася на роботу до студії. Разом із нею був її чоловік Аарон Файперс.

Невідомі обстріляли автівку Деніз Річардс та Аарона Файперса, коли вони добиралися до телестудії у Лос-Анджелесі. Це трапилося 15 листопада, у вівторок.

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Деніз Річардс з чоловіком Аароном Файперсом потрапили під обстріл у Лос-Анджелесі

За інформацією TMZ, зірка "Друзів" та фільмів "Зоряний десант", "Дикі штучки", "Вбивча краса", "І цілого світу замало" Деніз Річардс сиділа біля чоловіка, який був за кермом. Під час добирання на роботу, за ними їхала автівка з агресивним водієм, який згодом вистрілив у подружжя. Куля пробила задню частину машини Ford Shelby F-150 зі сторони водія, але ні Деніз Річардс, ні Аарон Файперс не постраждали.

Деніз сильно налякалася і постійно плакала після інциденту. Згодом вона справилася з емоціями й продовжила працювати на студії. Додому зіркове подружжя супроводжував полісмен.