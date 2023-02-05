Жерар Депардьє назвав війну "нісенітницею", але ще раз зізнався в любові до Путіна та Росії

Жерар Депардьє, відомий своїми антиукраїнськими заявами, назвав війну в Україні "великою нісенітницею". Він зазначив, що прагне уникати розмов на цю тему, але наголосив, що воєнні злочини Росії не змінили його ставлення до країни-агресорки.

Про війну в Україні Депардьє сказав в новому інтерв’ю виданню Augsburger Allgemeine. Там йдеться про його захоплення та Росію. У розмові з журналістом, актор з російським паспортом назвав себе "руським", попри все.

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Жерар Депардьє назвав війну в Україні "нісенітницею"

Від попередніх висловлювань 74-річного Депардьє про Україну пройшов майже рік. Тоді він засудив Путіна за "божевільні вчинки", але й зауважив, що росіяни начебто не несуть відповідальності за його вчинки. У березні актор також просив зупинити війну, але називав нас братніми народами: "Росія та Україна завжди були братніми країнами. Припиніть бойові дії й ведіть переговори".

Днями Депардьє мав розмову з французьким виданням, в якому зазначив, що все ще "руський" і війна в Україні не вплинула на його любов до Росії.

Для мене нічого не змінилося. Я досі "руський". Я люблю російську культуру. Коли я люблю країну, це завжди через її культуру. Але я волію уникати розмов на цю тему, ніхто не може сказати про неї нічого розумного! Ніхто!,

– сказав актор.

Він також доповнив, що ненавидить, коли "змішують політику та акторську майстерність": "Я не хочу говорити з цього приводу більше, ніж: "Війна – це велика нісенітниця".

Нагадаємо, 2013 року Жерар Депардьє отримав з рук Путіна свій російський паспорт. Той урочисто вручив його в резиденції на березі Чорного моря. Після цього французька кінозірка загримів у "чорний список" Мінкульту як діяч культури, який загрожує нацбезпеці України.