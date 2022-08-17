Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру: там називають це ліквідацією

Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. У найбільшому національному кіноархіві, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно, це називають ліквідацією.

Згідно з наказом Держкіно "всі фільми з колекції та майно Довженко-Центру мають бути передані Державній установі "Науковий центр кінематографії України", основним видом діяльності котрої за даними ЄДРПОУ є "вища освіта".

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Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру

Як Довженко-Центр повідомив у фейсбуці, зі структури Центру має бути виокремлено Державне підприємство "Українська анімаційна студія", до якої будуть передані авторські права на українську анімацію, що зараз належать Центру. Співробітників Центру, ймовірно, звільнять.

Таким чином, відповідати за унікальну кінематографічну спадщину України Держкіно доручає де-факто "сплячій" установі, що з моменту свого заснування за часів Януковича у 2011 році не здійснювала жодної діяльності, не має штату, відповідних компетенцій, сайту тощо,

– йдеться в заяві.

Центр доповнив, що у наказі про реорганізацію не згадано кіноархівну та музейну колекції Довженко-Центру, котрі є частиною відповідно державного архівного та музейного фондів України та підпадають під дію окремого законодавства: "Ані в преамбулі наказу, ані в публічній комунікації Держкіно не обґрунтувало таке своє рішення". За їхніми словами, Держкіно вирішило розділити цілісну колекцію Довженко-Центру, що формувалась з 1960-х років, між різними структурами.

"Це величезний удар по міжнародному іміджу української влади"

Вони разом з кіномитцями України зазначають, що це величезний удар по міжнародному іміджу української влади, особливо під час війни, коли Україна у крові виборює власну ідентичність.

Цей удар має всі ознаки зазіхання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів,

– доповнили вони.

Що відомо про Довженко-Центр

"Довженко-Центр – це найбільший і єдиний міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10000 найменувань (понад 60 000 одиниць зберігання) художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 000 архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF)", – йдеться у заяві.

За значенням та обсягом, колекція Довженко-Центру дорівнює колекціям:

Національного художнього музею України;

Музею Ханенків;

Музею історії України;

Бібліотеки імені Вернадського.

Крім цього, "Довженко-Центр" є найбільшою у світі збіркою творів українського кіномистецтва.



Нагадаємо, у 2021 році "Довженко-Центр" створив список із рейтингом 100 найкращих українських фільмів за результатами масштабного опитування міжнародних та вітчизняних кінокритиків.