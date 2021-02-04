У Бразилії вийшов хоррор-серіал на основі української міфології: трейлер

На бразильській стрімінговій платформі Globoplay вийшов перший сезон серіалу "Бездушні" (Desalma). Це хоррор, сюжет якого обертається навколо слов'янської міфології.

Джерело: 24 канал

У трейлері серіалу героїня співає українську пісню "Розпрягайте, хлопці, коні", як закляття. Щоправда, дещо з акцентом.

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Також у трейлері можна побачити хлопчика у вишиванці, який їсть криваву юшку, яка нагадує борщ. А також дівчат у слов'янському вбранні, які виконують ритуали.

Сюжет серіалу "Бездушні" (Desalma)

Історія починається з жінки, яка втратила свого чоловіка. Перебуваючи у депресії, героїня вирішує забрати доньку та переїхати в інше місто. Маленьке містечко Брігіда видається ідеальним варіантом – воно володіє якоюсь своєю атмосферою і неповторним духом.

Згідно з сюжетом, там проживає українська діаспора. Під час святкування Івана Купала у 1988 році у місті зникла молода дівчина Галина, після чого традиційні святкування заборонили.

Місто готується повернути святкування Івана Купала 30 років, але відбувається щось дивне – відродження колишніх традицій призводить до непередбачуваних ситуацій.

Загалом нам розповідаються історії 3 сімей, які плавно переплітаються між собою.

Перший сезон серіалу вийшов ще у жовтні 2020 року. Він містить 10 серій, кожна з них триває від 40 – 60 хвилин.

Серіал "Бездушні" : дивіться трейлер

Критика серіалу