Блискучий високорейтинговий детектив, який точно оцінить кожен любитель жанру
- Фільм "Таємниці Лос-Анджелеса" розповідає про трьох детективів, які розслідують масове вбивство в кафе та втягнуті в корупцію, змову й зраду.
- Стрічка отримала позитивні відгуки від критиків та 9 номінацій на Оскар.
Якщо ви втомились від великого списку завдань та роботи, варто знайти час, аби відновити свій внутрішній ресурс. У цьому чудово допоможе перегляд хорошого фільму.
Для фанатів детективів чудово підійде стрічка "Таємниці Лос-Анджелеса". У матеріалі Кіно 24 ми розповідаємо більше про сюжет.
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Про що сюжет фільму "Таємниці Лос-Анджелеса"
Ця високорейтингова історія розповідає про "темний бік" Лос-Анджелеса 1950-х. До речі, стрічка отримала позитивні відгуки від критиків і 9 номінацій на Оскар.
Все підозріло… всі продаються… у всього є своя зворотна сторона,
– йдеться в анонсі фільму.
"Таємниці Лос-Анджелеса": дивіться онлайн трейлер фільму
У центрі сюжету, історія про трьох детективів, які розслідують масове вбивство в кафе "Нічна Сова".
Після того як місцевого мафіозного боса Міккі Коена саджають за ґрати, у злочинному світі починається кривава боротьба за владу. Мафіозі рвуться до трону, а поліція намагається зупинити хаос. У центрі подій – троє копів, кожен зі своїми принципами, амбіціями й темними таємницями.
Їх втягнуто у небезпечну гру корупції, змови й зради. І все ускладнюється ще більше, коли з’ясовується: вони – не лише колеги, а й суперники в любовному трикутнику з фатальною жінкою з розкішного борделю.