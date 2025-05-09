5 блискучих детективів, які тримають в напрузі й не дають розслабитись до фіналу

В комедійних детективах напруга розслідування переривається дотепним жартом, а за наступним поворотом сюжету на глядача чекає не лише підозрюваний, а й чергова порція гумору. Цей жанр майстерно балансує між загадкою і сміхом, дозволяючи нам не просто слідкувати за справою, а й по-справжньому розважатися.

Кіно 24 пропонує добірку спеціально для тих глядачів, які хочуть посміятися і трохи потренувати свого "внутрішнього Шерлока". Пропонуємо найяскравіші серіали та фільми останніх років, де сюжет закручується не гірше, ніж у класичному трилері, але при цьому є легкість, іронія, а також – приємний післясмак.

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"Ножі наголо"

На ранок після гучної вечірки з нагоди 85-річчя культового письменника Гарлана Тромбі його знаходять мертвим. Усе виглядає як самогубство – і велика родина вже готується ділити спадок. Але хтось анонімно викликає на місце події легендарного детектива Бенуа Бланка.

Він починає допитувати ексцентричних родичів, які виявляються аж надто підозрілими, і бере собі в помічниці Марту – медсестру з унікальною "суперздібністю": вона фізично не може брехати, адже її миттєво нудить від неправди. І ось із цього моменту починається справжнє шоу – сповнене іронії, загадок і родинних скелетів у шафі. Фільм вирізняється тонкою сатирою, захопливими діалогами та акторським ансамблем, що працює на максимумі.

"Ножі наголо": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, ми зібрали список з 4 культових серіалів 2000-х, які варто переглянути сьогодні.

"Майор Сковорода"

В новій поліцейській комедії "Майор Сковорода" злочини розслідує команда копів-новачків на чолі з досвідченим, розумним, цинічним майором Андрієм Сковородою. Його відправляють на службу у відсталий відділок, де йому потрібно підняти показники розкриття справ.

Зробити це майже неможливо, адже замість працівників з досвідом Сковорода отримує "зелених” копів", яких ще треба навчати роботи. Будь-хто у такій ситуації розгубився б – але не наш майор!

"Майор Сковорода": дивіться онлайн трейлер серіалу

На глядачів чекають 24 комедійні епізоди пригод майора і його нової команди, прем'єра нового серіалу стартує на каналі ICTV2 з 19 травня о 20:00. В ролі саркастичного майора – відомий актор Андрій Ісаєнко, також у комедійному детективі знялися Анастасія Карпенко, Остап Ступка, Валерія Товстолєс, Лілія Цвєлікова, Микита Васейко, Костянтин Октябрський та ін.

"Бортпровідниця"

У Кессі Боуден – ідеальне життя: кожного ранку вона прокидається в новому місті, з легким похміллям після чергової вечірки. Але одного дня її пробудження виявляється зовсім іншим: поруч із нею – мертвий чоловік, а її руки – в крові. Пам'ять мовчить, а паніка штовхає на ще гірші рішення: Кессі прибирає сліди злочину й бреше ФБР. І тільки згодом, коли привид убитого починає "відвідувати" її, дівчина вирішує з'ясувати, що ж насправді сталося тієї ночі та хто винен.

Головна героїня не вірить собі – саме ця внутрішня плутанина народжує суміш напруги, чорного гумору й емоційної глибини. Кейлі Куоко, відома за роллю Пенні в "Теорії великого вибуху", блискуче перевтілилася в нестабільну, але харизматичну героїню, яка балансує між страхом, провиною та бажанням докопатися до істини. Стильний, динамічний серіал про те, як легко втратити контроль над життям… і як непросто його повернути.

"Бортпровідниця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Загадкове вбивство 2"

Легкий і дотепний фільм про парочку недолугих приватних детективів, які мимоволі опиняються в центрі міжнародної змови.

Сюжет починається на весіллі індійського магната, де нареченого викрадають, а Нік та Одрі вирушають рятувати друга. Попри свою простоту, цей фільм працює як антистрес. У ньому – багато влучних жартів, класичних сюжетних штампів (які грайливо обігруються), і, що важливо, – пара наївних, але щирих героїв, за яких дійсно вболіваєш. Ідеально для вечора, коли хочеться чогось веселого, легкого – але не без загадок.

"Загадкове вбивство 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вбивства в одній будівлі"

У престижному житловому комплексі на Верхньому Вест-Сайді Нью-Йорка стається загадкове вбивство: в одному з помешкань знаходять тіло молодого чоловіка. Поліція поспішно оголошує це самогубством, але троє сусідів сумніваються в офіційній версії.

Колишня телезірка детективного серіалу Чарльз, відставний театральний режисер Олівер та молода художниця Мейбл вирішують самостійно розібратися в тому, що сталося. Їх єднає пристрасть до кримінальних подкастів – і вони починають записувати свій, паралельно проводячи власне розслідування.

"Вбивства в одній будівлі": дивіться онлайн трейлер фільму

Серіал так сподобався глядачам, що за декілька років на екрани вийшло вже 4 сезони. А до начального акторського складу, де були Стів Мартін, Мартін Шорт і Селена Гомес, доєдналися такі зірки світового екрана як Меріл Стрип, Кара Делевінь, Єва Лонгорія, Стінг та ін.

Тож запрошуємо на телепрем'єру – дивіться комедійний детектив "Майор Сковорода" з 19 травня о 20:00 на каналі ICTV2.