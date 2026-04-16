3 нові детективи, які вразять поціновувачів інтелектуальних серіалів

Останнім часом на телебаченні та стрімінгових платформах дедалі частіше з'являються нові детективи, проте далеко не всі історії, здатні тримати глядача в напрузі. У цій добірці ми зібрали по-справжньому круті проєкти, від яких ви не зможете відірватися.

Ви ведете власне розслідування разом із героями, доки не розкриєте справу.

Які детективні серіали вразять прихильників жанру?

"Гаррі Голе" (Netflix)

Новий норвезький серіал, на який фанати романів чекали роками, нарешті виправдав сподівання. Детектив Гаррі Голе – геній слідства з алкогольною залежністю, психологічними травмами та повною нездатністю до нормального спілкування – розслідує серію ритуальних вбивств в Осло. Паралельно він веде власну війну проти корумпованого колеги.

Автор серії книжкових бестселерів Ю Несбе написав сценарії до всіх 9 епізодів і виступив шоуранером. Музику створили легендарні Нік Кейв та Воррен Елліс ("Як боязкий Роберт Форд убив Джессі Джеймса", "Вітряна ріка").

Осло тут постає як Ґотем зі скандинавським акцентом: темні провулки, бруд і літнє сонце, яке чомусь зовсім не додає світла. А найголовніше – це не просто якісний екшн із крутими автівками, а справжні психологічні "кішки-мишки".

У головних ролях: Тобіас Зантельман, Юель Кіннаман ("Робокоп", "Видозмінений вуглець"), Пітер Стормар ("Фарго", "Костянтин").

"Справа НБР" (ICTV2)

Новий серіал від "Справа НБР" розповідає історію Надзвичайного Бюро Розслідувань, створеного для розкриття найскладніших та найрезонансніших убивств. На чолі відділу стоїть досвідчений і брутальний слідчий Коваль (Сергій Стрельніков). До його команди потрапляють четверо професіоналів із загадковим минулим: геніальний хакер Лакі, патологоанатом Неля, оперативник Славко та криміналістка Аїда. Всі вони різні, проте їх об'єднує високий професіоналізм. Та чи довго колеги зможуть тримати в секреті власні "гріхи"?

Серіал має вражаючу візуальну складову завдяки операторській роботі Сергія Ревуцького ("Повернення", "Ховаючи колишню"), який при створенні атмосфери надихався хітовим "Днем шакала". Кожен злочин у цій детективній історії – справжнє мистецтво з неочевидними, але надзвичайно цікавими зачіпками.

Прем'єру дивіться вже 20 квітня о 20:00 на телеканалі ICTV2.

У головних ролях: Сергій Стрельніков ("Довбуш", "Белла Віта"), Віра Кобзар ("АТП Перевізники"), Іван Бліндар ("Я, Побєда і Берлін"), Михайло Дзюба ("Каховський об'єкт", "Королі репу"), Тамара Морозова ("БожеВільні", "Буча"), Анастасія Рула ("Перші ластівки").

"Дедлок" (Prime Video)

Цей захопливий детектив – справжній скандинавський нуар, перенесений на терени Австралії: з крокодилами і без жодних прикрас. Дві детективки – педантична й стримана Далсі та галаслива й хаотична Едді – абсолютні протилежності, і саме їхня "хімія" тримає на собі весь сюжет.

Феміністська сатира, серйозне розслідування та чорна комедія в одному флаконі. Історія починається з вбивства місцевого жителя на пляжі, що збігається зі святкуванням міського фестивалю. Чим далі просувається слідство, тим більше похмурих таємниць відкриває це тихе містечко.

Нещодавно у серіалу вийшов другий сезон, який продовжує пригоди двох абсолютно несхожих напарниць.

Акторський склад: Кейт Бокс, Мейделін Самі, Люк Гемсворт.

Які українські детективи має побачити кожен?

В українському кінематографі є чимало крутих детективних серіалів. Усі вони мають унікальні сюжети і захоплюють глядачів від першого до останнього епізоду. Серед таких стрічок:

"Парочка слідчих"

"Ключі від правди"

"Тиха Нава"

"Слідча"

"Зворотний напрямок" та інші.

Обирайте серіал для свого ідеального вечора та приготуйтесь розплутувати мережево брехні разом із персонажами стрічки.