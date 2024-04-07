Найкращі в історії кіно: 3 детективи, які хочеться переглядати знову і знову
Для прихильників напружених сюжетів, таємниць і складних загадок ми підготували спеціальну підбірку. Вона містить найкращі детективні фільми усіх часів, які обов'язково повинні переглянути справжні фанати цього жанру.
У матеріалі Кіно 24 ви знайдете трейлери фільмів "Ножі наголо", "Острів проклятих" та, звичайно, детективної класики "Шерлок Холмс: Гра тіней". Читайте описи сюжетів та ретельно приготуйтесь до перегляду, вечір обіцяє бути таємничим.
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"Острів проклятих"
Двоє американських судових приставів направляються на один з островів у штаті Массачусетс, щоб розслідувати зникнення пацієнтки з клініки для психічно хворих злочинців.
Під час проведення розслідування їм доведеться потрапити у вир брехні, урагану та смертельного бунту пацієнтів клініки, які створюють їм на острові справжню пастку.
"Острів проклятих": дивіться онлайн трейлер фільму
"Шерлок Холмс: Гра тіней"
Коли кронпринца Австрії знайшли мертвим, всі сліди, на думку інспектора Лестрейда, вказували на самогубство. Проте Шерлок Холмс приходить до висновку, що спадкоємець престолу був убитий, і це вбивство — лише невеликий шматочок набагато більш грандіозної та зловісної мозаїки, створеної професором Моріарті.
"Шерлок Холмс: Гра тіней": дивіться онлайн трейлер фільму
"Ножі наголо"
Режисер і сценарист Раян Джонсон зняв детективний трилер "Ножі наголо".
Головний герой, допитливий детектив Бенуа Блан, розслідує вбивство відомого романіста Гарлана Тромбі, яке сталося на його власному маєтку в день святкування 85-річчя. Для того, щоб встановити особу вбивці, детективу доведеться розгадати складний клубок хибних слідів та брехні.
"Ножі наголо": дивіться онлайн трейлер фільму
Запрошуйте друзів та проведіть незабутні вихідні разом з інтригами та загадками, які просто неможливо розгадати.