4 високорейтингові детективи, які тримають в напрузі до останнього

Детективи – це один із найпопулярніших жанрів серед кіноманів. Вони можуть тримати глядача в напрузі та зацікавленості у розгадці заплутаних сюжетів.

Такі стрічки часто поєднують інтригу, розслідування та несподівані повороти. Проте, не всі детективи однаково варто дивитися – важливо обирати фільми та серіали, які дійсно виправдають ваші очікування. У нашій добірці від Кіно 24 ви знайдете саме такі стрічки, які варті вашої уваги.

Радимо Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" побив рекорд касових зборів: яку суму зібрала стрічка

"Полонянки"

Рейтинг IMDb: 8.2

Під час святкування Дня Подяки у сусідів сім'я Доверів не помічає, як їхня маленька дочка зникає безслідно. Спочатку батьки не підозрюють нічого поганого, але коли починають шукати доньку, стає зрозуміло, що вона зникла. Батько дівчинки, Келлер Довер, у відчаї перевертає весь будинок догори дриґом, потім вибігає на вулицю, обшукуючи кожен куточок, але доньки ніде нема.

Під час розслідування поліція натрапляє на слід дивного фургона, який був припаркований на вулиці неподалік у момент зникнення дитини. Це стає першим та єдиним ключем у справі, і здається, що розгадка близька, але ні…

"Полонянки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вітряна ріка"

Рейтинг IMDb: 7.7

Мисливець Корі Ламберт, працюючи в Департаменті рибальства в індіанській резервації Вітряна Річка, під час прогулянки несподівано знаходить тіло недавно вбитої жінки. Ця страшна знахідка привертає увагу ФБР, яке вирішує відправити агента для розслідування. Однак на справу направляють Джейн Беннер, молоду та недосвідчену агентку, яка натрапляє на труднощі в суворих умовах зимового Вісконсину. Холод, бездоріжжя та особлива атмосфера резервації перетворюють справу на справжнє випробування для неї.

Розуміючи, що сама не впорається, Джейн звертається за допомогою до Корі Ламберта, місцевого жителя, який добре знає територію та її неписані закони. Спільними зусиллями вони починають розплутувати клубок загадок, і виявляється, що це не поодиноке вбивство.

"Вітряна ріка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Найкраща пропозиція"

Рейтинг IMDb: 7.8

Вергілій Олдман, успішний і шанований керівник одного з провідних аукціонних будинків, є справжнім поціновувачем мистецтва та антикваріату. За багато років він зібрав у своєму секретному залі на віллі колекцію неоціненних шедеврів живопису, яка охоплює різні епохи та стилі. Ці картини, приховані від сторонніх очей, стали його особистим надбанням і джерелом натхнення.

Одного дня його звичне життя порушує поява загадкової жінки. Вона звертається до Олдмана з проханням продати антикваріат, який належить її родині. Однак ця жінка ретельно приховує свою особистість, що пробуджує в Вергілії інтерес і інтригу.

"Найкраща пропозиція": дивіться онлайн трейлер фільму

"Невидимий гість"

Рейтинг IMDb: 8.0

Молодий успішний бізнесмен Едріан Доріа опиняється в жахливій ситуації, коли прокидається в закритому зсередини номері готелю поруч із мертвим тілом своєї коханки. Обставини здаються безвихідними: його звинувачують у вбивстві, але Едріан категорично заперечує свою вину, стверджуючи, що не причетний до злочину. Розуміючи, що самостійно не зможе виплутатися з цієї складної ситуації, він звертається по допомогу до Вірджинії Гудмен – провідного спеціаліста з проблемних юридичних справ.

"Невидимий гість": дивіться онлайн трейлер фільму

Гудмен відома своєю неперевершеною здатністю знаходити рішення в, здавалося б, безнадійних справах, і тепер вона береться за захист Доріа. Впродовж однієї напруженої ночі вони разом працюватимуть над тим, щоб знайти єдину можливу версію подій, яка дозволить бізнесмену уникнути тюрми.