Інтрига до останнього: 5 найкращих детективів останніх років з неочікуваним фіналом

Якісне детективне кіно точно не залишить глядача байдужим. Він автоматично поглиблюється у процес розслідування, вибираючи підозрюваних, розглядаючи алібі, аналізуючи докази та порівнюючи свідчення очевидців.

Саме такі фільми для вас підготував 24 Канал у своїй добірці. Готуйтесь до цікавого вечора, який буде повний таємниць, інтриги та неочікуваних поворотів.

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"Ідеальна брехня"

Протягом усього свого життя Рой Кортні мав популярність серед жінок і вигоди від їхніх фінансів. Ця ситуація не змінилася, навіть коли він вже заходив у похилі роки. Однак зараз Кортні шукає свої "жертви" через інтернет-сервіси.

Спочатку його знайомство з багатою вдовою Бетті Макліш було винятково меркантильним, але в серці цього старого афериста виникли почуття. Але на горизонті несподівано з'являється підозрілий онук місис Макліш.

"Ідеальна брехня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вбивство у "Східному експресі""

Знаменитий детектив подорожує розкішним "Східним експресом" зі Стамбулу до Лондона. Серед пасажирів, під час цієї подорожі, Семюель Ретчетт стає жертвою вбивства. Це особа з сумнівною репутацією та багатьма ворогами.

Еркюль Пуаро повинен розгадати справу, коли поїзд стоїть у полоні снігового завію. Ускладнює ситуацію те, що кожен пасажир "Східного експреса" має власні причини ненавидіти Ретчетта.

"Вбивство у "Східному експресі"": дивіться онлайн трейлер фільму

"Невидимий гість"

Андріан Доріа, талановитий молодий підприємець, опиняється в номері готелю, а неподалік виявляє труп своєї колишньої коханки Лаури. Щоб зберегти свою свободу та відновити репутацію, він звертається до послуг успішного адвоката з Вірджинії Гудман. Однак чи готовий Андріан розкрити своєму юристові всю правду?

"Невидимий гість": дивіться онлайн трейлер фільму

"Загублена"

В день, коли Нік та Еммі Данн мали відзначати п’яту річницю весілля, жінка таємничо зникає. Намагаючись розібратися, що сталося з його дружиною, чоловік натрапляє на залишені нею підказки. З'являються вказівки до щоденника Еммі, де вона висловлює свої підозри, щодо намірів чоловіка вбити її. Чи зможе Нік виправдати себе?

"Загублена": дивіться онлайн трейлер фільму

"Індевор"

Дія розгортається у 1965 році. У Оксфорді, де Індевор навчався, зникла дівчина, на ім'я Мері Тремлет. Це вимушує молодого констебля повернутися в минуле. Пошуки ускладнюються не тільки об’єктивними загадками, але й складними взаєминами між містером Морсом і його колегами.

"Індевор": дивіться онлайн трейлер фільму