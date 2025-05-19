3 високорейтингові детективні фільми, які захоплюють з перших хвилин і тримають в напрузі

Якщо ви фанат складних, напружених і емоційних фільмів, детективний жанр точно припаде вам до смаку. Ми зібрали список саме таких стрічок.

Це високорейтингові детективи, які захоплюють із перших хвилин і тримають у напрузі до самого фіналу. Обирайте свого фаворита у матеріалі Кіно 24 та насолоджуйтеся переглядом після робочого дня.

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"Звичайні підозрювані"

Зазвичай за кожним злочином стоїть мотив. Зазвичай під час упізнання є хоча б один підозрюваний. Але цей випадок – не з розряду звичайних. П'ятеро кримінальних елементів випадково опиняються в одному місці та вирішують провернути спільну справу.

Проте за лаштунками діє хтось значно впливовіший – загадкова постать, ім'я якої наганяє жах на всіх злочинців світу. Він має для них іншу мету. Це – не просто злочин, і вони – не просто підозрювані.

"Звичайні підозрювані": дивіться онлайн трейлер фільму

Фанатам жанру також неодмінно сподобаються стрічки, як-от "Невидимий гість" і "Невидимий свідок".

Ці кіноісторії вже встигли підкорити серця глядачів і здобули високі оцінки на авторитетних сайтах кінокритиків. Тож обирайте свого фаворита та насолоджуйтеся переглядом заплутаної історії, яка тримає в напрузі до фінальних титрів.

До речі, українська акторка Антоніна Хижняк, яка зіграла у популярному детективі "Ключі від правди", знялась у найновішому гостросюжетному серіалі: що це за стрічка.