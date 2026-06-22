6 детективних серіалів 2026 року, які подивитесь на одному подиху

Детективні серіали – це суміш загадок, адреналіну і пошуку правди. Це ті кіноісторії, які з легкістю можуть захопити з перших хвилин і тримати в напрузі до самого фіналу.

Тому справжні кіномани часто в пошуку найсвіжіших новинок. У матеріалі 24 Каналу ми зробили добірку нових детективних серіалів, які вийшли у 2026 році.

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"Гаррі Голе"

Це новий детективний серіал, який можна переглянути на стримінговій платформі Netflix. Його прем'єра відбулася у березні 2026 року. Стрічка поєднує в собі драму, кримінал і трилер.

"Гаррі Голе": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сюжет розгортається навколо талановитого детектива, який розшукує серійного вбивцю. Під час розслідування він натрапляє не лише на корупційні схеми, а й змушений боротися з власними проблемами. На глядачів чекають якісна картинка, небанальний сюжет, напружена інтрига та захоплива атмосфера.

"Молодий Шерлок"

У цьому проєкті назва говорить сама за себе. Серіал "Молодий Шерлок" поєднав у собі елементи бойовика, пригодницької драми та детективу.

"Молодий Шерлок": дивіться онлайн трейлер серіалу

У центрі сюжету – юний Шерлок Голмс, який береться за розслідування загадкового вбивства, що становить загрозу і для його власного життя. Усе ускладнюється тим, що за злочином стоїть масштабна міжнародна змова, яка назавжди змінить героя та його погляд на світ.

"Його і її"

Серіал вже встиг завоювати прихильність багатьох глядачів. Він вийшов у січні 2026 року та поєднав у собі жанри трилера, драми, детективу й криміналу. Однією з його переваг є невелика кількість епізодів – лише шість серій, на перегляд яких знадобиться близько чотирьох годин.

"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сюжет розгортається навколо детектива та журналістки, які намагаються розкрити загадкове вбивство. Цікаво, що вони досі офіційно одружені, хоча вже давно не перебувають у стосунках. Ба більше, у скоєнні цього злочину вони підозрюють одне одного.

"Тієї ночі"

Цей іспанський серіал вийшов у березні 2026 року. Кримінально-детективна стрічка "Тієї ночі" налічує шість епізодів і розповідає історію молодої матері, яка під час відпочинку на острові опиняється в центрі жахливих подій. Вона мимоволі виявляється втягнутою у справу про вбивство, а її сестри намагаються допомогти.

"Тієї ночі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Проте їхні дії лише погіршують ситуацію. Тепер усім доведеться докласти чимало зусиль, щоб розплутати складний клубок таємниць і злочинів, у який вони потрапили.

"Справа НБР"

"Справа НБР" – український серіал, прем'єра якого відбулася у лютому 2026 року. Одну з головних ролей у проєкті виконав український актор Сергій Стрельніков.

"Справа НБР": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сюжет розгортається навколо ветерана Коваля, який повертається з фронту та влаштовується на роботу слідчим. Згодом він очолює новий підрозділ – Надзвичайне бюро розслідувань. Його команда береться за справи, від яких відмовляються інші правоохоронці. Під керівництвом Коваля працюють люди, готові розкривати злочини за будь-яких обставин.

"Тиха Нава"

Ще один український серіал, який вийшов у 2026 році та наробив чимало галасу, – "Тиха Нава". Заснована на реальних подіях історія розповідає про Адама та його наречену Інну. Вони приїжджають на відпочинок, але все різко змінюється після того, як дівчина стає жертвою зґвалтування. Відтоді починається складна й болісна боротьба за справедливість.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал порушує теми насильства, корупції, фальсифікації доказів, замовчування злочинів і байдужості системи. Він показує, як жертви нерідко залишаються сам на сам зі своїм болем через бездіяльність або корумпованість правоохоронних органів.

Серіал налічує вісім епізодів. Одні з головних ролей виконали Олександр Рудинський та Анастасія Пустовіт. Режисером проєкту став Дмитро Андріянов.