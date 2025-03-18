Так само інтригують і захоплюють: 3 цікаві серіали для тих, хто обожнює "Шерлока"

Сучасна екранізація історій про Шерлока Холмса в серіалі BBC була шалено популярною. Багатьом шанувальникам "Шерлока" досі хочеться побачити більше епізодів улюбленого проєкту про лондонського детектива, який виходив з 2010 до 2017 рік та представив тільки 13 серій.

Насправді ж є чимало серіалів, які можуть зрівнятися з "Шерлоком" за рівнем інтриги, цікавих історій та поворотах у сюжеті. Кіно 24 розповість про ті телепроєкти, які варто подивитись любителям детективів та подібної атмосфери.

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"Доктор Хаус"

Роки виходу: 2004 – 2012

Рейтинг IMDb: 8,7

Один з найкращих медичних серіалів розповідає про антисоціального та цинічного Грегорі Хауса, який попри свої риси має глибокі знання та неймовірне мислення. Це допомагає йому розв'язувати безліч проблем та складних діагнозів пацієнтів.

Серіал нагадує "Шерлока" саме завдяки кількості інтриги та загадок, які розгадує головний герой у кожному епізоді. Крім того, і Холмс, і Хаус, мають подібні цінності в житті та характер.

"Доктор Хаус": дивіться трейлер онлайн

"Менталіст"

Роки виходу: 2008 – 2015

Рейтинг IMDb: 8.2

Патрік Джейн – дотепний психолог і маніпулятор, який у минулому видавав себе за ясновидця та заробляв як ілюзіоніст. Тепер він працює у Каліфорнійському бюро розслідувань та використовує на повну свою проникливу спостережливість та розуміння людської психіки.

Це захопливий серіал для любителів кримінального жанру. Фани "Шерлока" залишаться у захваті ексцентричністю головного героя та його блискучим розумом детектива.

"Менталіст": дивіться трейлер онлайн

"Ганнібал"

Роки виходу: 2013 – 2015

Рейтинг IMDb: 85

У центрі сюжету – кримінальний профайлер Вілл Грем, який полює на серійних убивць. Він працює разом з таємним серійним убивцею та канібалом, доктором Ганнібалом Леклером. Їхня пара нагадує ангела та диявола.

У серіалі психопат Ганнібал заінтригований тим, як Грем співпереживає злочинцям і намагається їх зрозуміти. Але водночас він користується його тендітною психікою. "Ганнібал" – це немов інша реальність "Шерлока", де б Холмс перетворював свого друга Ватсона на небезпечного і темного друга.

"Ганнібал": дивіться трейлер онлайн