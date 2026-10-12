Тримають у напрузі до останнього: 3 найкращі серіали про розслідування давніх злочинів

Деякі кримінальні справи десятиліттями лежать на полицях поліцейських архівів, чекаючи свого часу. Наша редакція зібрала найцікавіші детективні проєкти, де головні герої дістають з шаф старі скелети та знаходять розгадки злочинів багаторічної давності.

Ця добірка ідеально підійде для тих глядачів, які люблять серіали зі складними головоломками, несподівані сюжетні повороти та кропітку роботу справжніх професіоналів своєї справи.

"Незабутий"

Рейтинг IMDb: 8,4

Лондонські слідчі Кессі Стюарт та Санні Хан спеціалізуються на розкритті історичних вбивств та зникнень. Кожен сезон розпочинається зі знахідки людських останків, які пролежали в землі чи підвалі кілька десятків років. Напарники поступово відновлюють події минулого, знаходять живих свідків та витягують на світло найтемніші секрети підозрюваних.

"Незабутий": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінюють емоційну глибину сюжету та чудовий акторський дует Ніколи Вокер і Санджива Бхаскара. Водночас кіноексперти критикують серіал за дещо повільний темп оповіді у перших епізодах кожного сезону.

"Справжній детектив"

Рейтинг IMDb: 8,2

Поліцейський Вейн Гейс розслідує моторошне зникнення двох дітей у невеликому містечку гірського масиву Озарк. Ця складна справа розтягується на три десятиліття, через що головний герой постійно змушений повертатися до болісних спогадів молодості. Старий та хворий слідчий намагається скласти всі фрагменти головоломки, щоб нарешті знайти відповіді перед остаточною втратою пам'яті.

"Справжній детектив": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають феноменальне перевтілення Магершали Алі у третьому сезоні. Втім, кіноексперти критикують творців за надто складну структуру оповіді з постійними стрибками у часі, яка іноді плутає глядача.

"Мертва справа"

Рейтинг IMDb: 7,7

Детективка Ліллі Раш очолює спеціальний відділ поліції з розслідування нерозкритих злочинів минулих років. Жінка використовує сучасні технології та нові методи допиту, щоб знайти винних у вбивствах, які сталися дуже давно. Кожна серія занурює глядача у певну історичну епоху через яскраві спогади героїв та культову музику того часу. Головна героїня не зупиняється ні перед чим задля відновлення справедливості для давно забутих жертв.

"Мертва справа": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять чудове музичне оформлення епізодів. Однак кіноексперти критикують шоу за одноманітну структуру багатьох серій та передбачуваність розв'язки в окремих історіях.

Український кінематограф може також запропонувати чимало якісних детективних серіалів.