5 гарячих детективних серіалів, які зроблять ваш вечір

Заплутані вбивства, небезпечні секрети, шпигуни та навіть супергерої-детективи. Все те, що вам зараз точно потрібно. Тож якщо хочеться ввечері не просто дивитися серіал, а разом із героями ламати голову над питанням "хто це зробив?" – вибір є.

24 Канал зібрав п’ятірку свіжих серіалів для вечірнього перегляду. Відірватись буде ну дуже складно.

"Павук-нуар"

Нью-Йорк 1930-х. Колишній супергерой і приватний детектив Бен Рейлі, якого грає Ніколас Кейдж, розслідує загадкові злочини та поступово занурюється у власне травматичне минуле.

Що кажуть критики: вони хвалять атмосферу нуару та гру Кейджа. На Rotten Tomatoes серіал отримав 92% схвалення критиків.



"Павук-нуар": дивитись трейлер

"Несамовита"

Колишня поліцейська Еліс Блек розслідує смерть багатого чоловіка, яка може виявитися вбивством. Паралельно таємнича дівчина полює на заможних чоловіків – і ці дві історії поступово перетинаються.

Що кажуть критики: серіал уже встиг отримати схвальні відгуки за напружений сюжет і сильних персонажів. 81 бал зі 100 на Metacritic.



"Несамовита": дивитись трейлер

"ДВРЗ проти шпигуна"

Знайомі дільничні Бондар і Дзюба цього разу беруться за зникнення британського дипломата. І звичайна районна справа швидко перетворюється на шпигунську історію з двійниками та змовами.

Тут буде багато гумору, курйозів і навіть справжній родинний дует – В’ячеслав та Іван Довженки.



Прем’єра – 7 вересня на ICTV2.



"ДВРЗ проти шпигуна": дивитись трейлер

"Зникла"

У невеликому містечку зникає дружина директора приватної школи. Чоловік стає головним підозрюваним, але поліцейська Енні Кесседі не вірить у його провину.

Що кажуть критики: вони відзначають напружену атмосферу та загадку, яку серіал поступово розкриває. На Rotten Tomatoes – 100% схвалення критиків.



"Зникла": дивитись трейлер

"Ліхтарі"

Двоє представників корпусу Зелених Ліхтарів розслідують жорстоке вбивство в Небрасці. Звичайний злочин виявляється частиною значно більшої та небезпечнішої історії.

Що кажуть критики: хвалять поєднання детективу, фантастики та супергеройського жанру. На Metacritic серіал має 74 бали.



"Ліхтарі": дивитись трейлер





Ну а закріпити ефект варто добіркою серіалів трилерів, які будуть не менш цікавими.