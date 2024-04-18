Якщо ви обожнюєте загадки: детективний серіал з високим рейтингом, який здивує вас своїм фіналом

Якщо вам набридло переглядати банальні фільми та серіали про кохання та страждання, ми знайшли для вас чудовий варіант. Стрічка "Гарненькі брехухи" підкорила серця кінолюбів ще у 2010 році й готова зробити це знову.

У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, про що серіал та хто в головних ролях. А також прочитаєте, чому вам точно варто обрати цю стрічку для перегляду, якщо ви обожнюєте таємниці та загадки.

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Серіал "Гарненькі брехухи": про що сюжет

Під час шумної вечірки раптово зникла Елісон Ді Лаурентіс, і незабаром її знайшли мертвою. Після цього чотири подруги дівчини – Спенсер, Ханна, Арія та Емілі – майже перестали спілкуватися. Схоже, їхня дружба трималась лише на Елісон.

Проте, подруг знову об'єднав ланцюжок дивних подій: дівчата почали отримувати листи "з того світу", підписані лише однією літерою "Е". Зміст листів шокував дівчат – вони розкривали секрети кожної з них, включаючи ті, про які знала лише Елісон.

"Гарненькі брехухи": дивіться онлайн трейлер серіалу

Можливо, один із ворогів Елісон вирішив нашкодити її друзям, або ж сама дівчина намагається повідомити про своє повернення таким дивним способом. Так чи інакше, під час свого розслідування дівчатам доведеться зблизитися, розкривши завісу таємниць навколо своїх найбільших гріхів.

У стрічці зіграли:

Саша Пітерс – Елісон Ділаурентіс

Троен Беллісаріо – Спенсер Гастінгс

Люсі Гейл – Арія Монтгомері

Ешлі Бенсон – Ганна Мерін

Шей Мітчелл – Емілі Філдс

Ієн Гардінг – Езра Фітц

Джанель Перріш − Мона Вондервол

Тайлер Блекберн − Калеб Ріверз

Кіген Аллен − Тобі Кавано

Серіал "Гарненькі брехухи" точно оцінять усі любителі загадок і таємниць. Їх у стрічці чимало. Сюжет триматиме в напрузі до самого кінця. Тому не зволікайте, а купляйте попкорн та приготуйтесь до захопливого перегляду.