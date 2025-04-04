Буде сиквелом "Одного разу в Голлівуді": Девід Фінчер зніматиме фільм за сценарієм Тарантіно

Бред Пітт запропонував Девіду Фінчеру зняти фільм за сценарієм легендарного Квентіна Тарантіно. Стрічка стане продовженням відомої комедії "Одного разу в Голлівуді".

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на сайт World of Reel. У матеріалі дізнаєтесь, які подробиці відомі про нову стрічку.

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Девід Фінчер зніматиме фільм за сценарієм Тарантіно: що відомо

Фільм вийде у межах контракту з Netflix. Також відомо, що Бред Пітт повторить свою роль каскадера Кліффа Бута, яка принесла йому Оскар у номінації "Найкращий актор другого плану". Участь Леонардо Ді Капріо, Марго Роббі та Дакоти Феннінг поки не підтвердили.

Як повідомляє видання Variety, знімання нової частини стрічки розпочнуться вже у 2025 році, але дата виходу картини у світовий прокат наразі невідома. За даними інсайдерів, цього разу Тарантіно виступить сценаристом фільму, а ось режисером стане Девід Фінчер.

"Одного разу в Голлівуді": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, перший фільм "Одного разу в Голлівуді" з'явився у 2019 році. За сюжетом стрічки, Голлівуд 60-их років минулого століття доживає свій "золотий вік". А глядач бачить цей світ крізь призму популярного актора Ріка Далтона та його дублера Кліффа Бута. Фільм отримав чимало нагород. Згодом прихильники стрічки зможуть оцінити, чи вдасться сиквелу переплюнути "Одного разу в Голлівуді".

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