Ведучим премії BAFTA-2025 став відомий шотландський актор Девід Теннант, який не лише майстерно провів церемонію, а й неабияк потішив присутніх своїм гострим гумором. Його жартівливі репліки стали справжньою родзинкою вечора, створюючи невимушену атмосферу на тлі важливої події.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Independent. Один з його найбільш помітних моментів – висміювання фільму "Анора", в якому одну з головних ролей виконує російський актор Юрій Борисов.

Радимо 3 легкі фільми, які допоможуть розслабитись після напруженого дня

Ведучий BAFTA-2025 зі сцени висміяв фільм "Анора": що сказав Девід Теннант

Ведучий премії BAFTA-2025, Девід Теннант, не оминув увагою стрічку "Анора" американського режисера Шона Бейкера, в якій знялися актори з Росії. У фільмі розповідається історія про секс-працівницю з Брукліну, яка закохується в сина російського олігарха, і хоча сюжет здається драматичним, Теннант вирішив додати свою порцію гумору.

Зі сцени він здивовано поцікавився, де ж нормальні люди могли б зустріти такого "олігарха", і, не стримуючи іронії, запитав: "на путіндері?" Це було поєднання прізвища кремлівського диктатора з назвою популярного додатка для знайомств – Tinder. Така кмітливість не залишилася непоміченою серед присутніх.

Ми повинні згадати фільм "Анора", історію про молоду жінку, яка акохалася в сина російського олігарха. Де нормальні люди зустрінуть такого – на путіндері?"

– пожартував Теннант, викликавши сміх у залі.

Знаменитості, що сиділи серед аудиторії, серед яких були Селена Гомес, Тімоті Шаламе, Памела Андерсон і Г'ю Грант, відразу відреагували на жарт. Сміх та аплодисменти стали свідченням того, як гострий гумор Теннанта вдало зламав атмосферу напруги, яка іноді виникає на таких важливих заходах.

Для свідомих глядачів важливо, що ведучий премії BAFTA-2025 висміяв саме стрічку "Анора", яка претендує на чимало престижних нагород, серед яких і Оскар-2025. Одну з ролей у цьому фільмі виконує російський актор Юрій Борисов, який має тісні зв'язки з агресивною політикою Кремля.

Борисов є відкритим прихильником анексії Криму. Крім того, він активно знімається в пропагандистських фільмах Росії, просуваючи кремлівські наративи, що ігнорують міжнародне право. Водночас щодо повномасштабної війни в Україні актор не висловлюється, уникаючи будь-яких коментарів.