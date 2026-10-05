Дев'ять котів, сукня Givenchy і Мерилін Монро замість Одрі: як знімали "Сніданок у Тіффані"

Є фільми, які старіють разом зі своїми декораціями. А є "Сніданок у Тіффані" – кіно, після якого достатньо чорної сукні, перлів і круасана біля вітрини, щоб половина інстаграму раптом відчула себе Одрі Гепберн.

Стрічка вийшла понад 60 років тому, але образ Голлі Голайтлі досі копіюють, "Moon River" впізнають з перших нот, а ранковий Нью-Йорк із перших кадрів здається романтичнішим, ніж він, імовірно, був насправді. 24 Канал розказує як знімали один з найвідоміших фільмів.

"Сніданок у Тіффані"

Рік: 1961

Жанр: романтична комедія, драма

Режисер: Блейк Едвардс

IMDb: 7,5

Про що фільм "Сніданок у Тіффані"



Фільм "Сніданок у Тіффані" / Фото imdb



Голлі Голайтлі живе в Нью-Йорку, ходить на вечірки, мріє вдало вийти заміж і намагається не надто серйозно ставитися ні до чоловіків, ні до життя.

Усе трохи ускладнюється, коли по сусідству оселяється письменник Пол Варжак. Далі – почуття, страх прив'язаності й класичне "я абсолютно незалежна людина", яке в романтичному кіно зазвичай тримається приблизно до фінальних титрів. Фільм створили за повістю Трумена Капоте 1958 року.

Капоте хотів бачити зовсім не Одрі Гепберн

Сьогодні відокремити Голлі Голайтлі від Одрі майже неможливо. Але сам Трумен Капоте хотів, щоб героїню зіграла Мерилін Монро.

Paramount мала інші плани – студія зробила ставку на Гепберн. Сама акторка теж сумнівалася, адже ексцентрична й доволі провокаційна Голлі була зовсім не схожа на неї. У підсумку роль стала однією з найвідоміших у кар'єрі акторки.

П'ята авеню прокидалася разом з Одрі

Зйомки стартували 2 жовтня 1960 року. У Нью-Йорку команда працювала лише близько восьми днів, а більшу частину інтер'єрів потім знімали вже на студії Paramount у Голлівуді.

Знамениту початкову сцену біля Tiffany & Co. знімали рано-вранці на П'ятій авеню. За камерою зібралися сотні глядачів, через що навіть Гепберн нервувала.

А сам Tiffany пішов назустріч кінематографістам настільки, що "Сніданок у Тіффані" став першим фільмом, якому дозволили знімати всередині знаменитого магазину. Заради роботи магазин навіть відкрили в неділю.

Та сама чорна сукня



Фільм "Сніданок у Тіффані" / Фото imdb



Окремою зіркою фільму стала мода. Образи Гепберн створювали у співпраці з Юбером де Живанші, а чорна сукня з перших кадрів перетворилася на один із найвідоміших костюмів в історії кіно.

За даними автора книги про створення фільму Сема Вассона, Гепберн сама наполягала на вбранні Givenchy.

Одного кота було недостатньо

Безіменного кота Голлі насправді зіграли щонайменше дев'ять різних котів. А сцену, в якій героїня викидає кота з таксі під дощем, Гепберн називала однією з найнеприємніших для себе за весь фільм.

"Moon River" могла б і не стати легендою



Фільм "Сніданок у Тіффані" / Фото imdb



Музику написав Генрі Манчіні, а слова до "Moon River" – Джонні Мерсер. Пісня стала настільки важливою частиною образу Голлі, що тепер складно уявити фільм без сцени, де Гепберн співає її з гітарою.

На "Оскарі" 1962 року стрічка отримала дві нагороди – за музику та за найкращу оригінальну пісню "Moon River". Сама Гепберн була номінована як найкраща акторка.

До речі, акторка взялася за роль лише через кілька місяців після народження свого першого сина Шона. На зйомки до Нью-Йорка вона приїхала разом із чоловіком, дитиною та нянею.

Раніше ми вже розповідали про те, як знімали інший відомий фільм з Одрі Гепберн.