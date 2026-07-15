Не відірвати очей: 6 найкращих фільмів із Діане Крюгер, які вражають з перших кадрів

15 липня свій 50-й день народження святкує Діане Крюгер. Це одна з найвитонченіших та найуспішніших європейських акторок, яка підкорила Голлівуд.

Вона однаково впевнено почувається як у масштабних історичних блокбастерах, так і в глибоких драматичних стрічках, що змушують серце стискатися від емоцій. З нагоди свята видатної німецької акторки 24 Канал зібрав добірку найкращих фільмів з Діане Крюгер.

"Троя" (2004)

Епічний історичний блокбастер став для Діане Крюгер справжнім проривом і приніс їй світову славу. Акторка отримала роль легендарної Єлени Троянської, чия неймовірна краса розпалила руйнівну війну між греками та троянцями.

"Троя": дивіться трейлер фільму онлайн

"Скарб нації" (2004) та "Скарб нації: Книга таємниць" (2007)

Ця популярна пригодницька дилогія відкрила Діане Крюгер як чудову героїню динамічних голлівудських бойовиків. У парі з Ніколасом Кейджем вона зіграла докторку Ебігейл Чейз – надзвичайно розумну, рішучу та привабливу архівістку, яка спочатку намагається завадити викраденню Декларації незалежності США, а згодом сама стає частиною команди шукачів пригод.

"Скарб нації": дивіться трейлер фільму онлайн

"Безславні виродки" (2009)

У культовому трилері Квентіна Тарантіно акторка виконала одну з найяскравіших і найскладніших ролей у своїй кар'єрі. Вона зіграла Бріджит фон Гаммерсмарк – витончену зірку німецького кінематографа, яка веде небезпечну подвійну гру та таємно працює на союзників.

"Безславні виродки": дивіться трейлер фільму онлайн

"Містер Ніхто" (2009)

Глибока філософська драма бельгійського режисера Жако ван Дормеля дозволила Крюгер розкрити свій драматичний потенціал у жанрі наукової фантастики. Вона зіграла Анну – єдине справжнє кохання головного героя Немо у виконанні Джареда Лето.

"Містер Ніхто": дивіться трейлер фільму онлайн

"Невідомий" (2011)

У цьому напруженому трилері партнером Діане Крюгер став зірка бойовиків Ліам Нісон. Сюжет фільму розгортається навколо лікаря, який після автомобільної аварії в Берліні розуміє, що його особистість повністю вкрали. Крюгер виконала роль Джини – нелегальної іммігрантки з Боснії, яка працює водійкою таксі та мимоволі стає рятівницею та союзницею головного героя.

"Невідомий": дивіться трейлер фільму онлайн

"На межі" (2017)

Німецька драматична стрічка режисера Фатіха Акіна стала справжньою вершиною акторської майстерності Діане Крюгер. Вона зіграла Катю – жінку, чиє життя повністю руйнується після того, як її чоловік і маленький син гинуть внаслідок жорстокого теракту неонацистів. Що цікаво, ця надзвичайно складна роль принесла акторці заслужену нагороду за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі.

"На межі": дивіться трейлер фільму онлайн

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