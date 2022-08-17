5 днів до прем’єри: цікаві факти і де дивитися найочікуваніший серіал 2022 року "Дім Дракона"

У неділю, 21 серпня, відбудеться прем’єра приквелу "Гри престолів". "Дім Дракона" розповість таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Графік серій читайте на Кіно 24.

"Дім Дракона – це приквел "Гри престолів", сценарій якого написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому йдеться про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу.

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"Дім Дракона": сюжет і трейлер

Події у серіалі розвиватимуться навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейєгона І.

Цікаво, що у серіалі покажуть аж 17 драконів, кожний зі своєю унікальною зовнішністю та характером. Нагадаємо, що у "Грі престолів" їх було всього три: Дрогон, Візеріон і Рейгаль. Тому історія, яка відбудеться за 200 років до легендарної картини має вразити неабияк.

У трейлері до серіалу найуважніші глядачі побачили легендарний кинджал, який вперше з’явився ще у першому сезоні "Гри престолів", коли невідомий чоловік намагався з його допомогою вбити Брана Старка. Наступного разу кинджал з'явився у серіалі вже у сьомому сезоні. Ця зброя є надзвичайно рідкісною та якісною. Скільки уваги їй приділять у "Домі Дракона" – дізнаємося після перегляду серіалу.

Не мрії зробили нас королями. Дракони,

– йдеться в ролику.

"Дім Дракона" 2022: дивіться трейлер

Акторський склад

У приквелі зіграють такі актори:

Педді Консидайн – Візеріс І Таргарієн;

Емма Д'арсі – Рейніра І Таргарієн;

Олівія Кук – Алісента Гайтавер;

Метт Сміт – Деймон Таргарієн;

Ріс Іванс – Отто Гайтавер;

Соноя Мідзуно – Місарія.

Над костюмами в серіалі працювала Джені Темім, яка раніше одягла головних героїв у легендарному фільмі "Гаррі Поттер".

Графік серій

Перший сезон обіцяє показати 10 епізодів по 60 хвилин. Відомо, що кожна серія "Дому Дракона"оцінюється майже у 20 мільйонів доларів. Перший епізод розповість історію занепаду дому Таргарієнів. Очікується, що повний розклад першого сезону "Дому Дракона" буде таким:

Епізод 1 – 21 серпня;

Епізод 2 – 28 серпня;

Епізод 3 – 4 вересня;

Епізод 4 – 11 вересня;

Епізод 5 – 18 вересня;

Епізод 6 – 25 вересня;

Епізод 7 – 2 жовтня;

Епізод 8 – 9 жовтня.

Де дивитися

Прем'єра серіалу відбудеться 21 серпня о 21 вечора за Північноамериканським східним часом (ET) у США на HBO Max. В Україні це буде 4 година ранку 22 серпня.

Ось деякі інші часові пояси, а також канали та потокові сервіси, на яких буде доступний "Дім Дракона".

Канада, Crave: 21 година, 21 серпня;

Латинська Америка, HBO Max: 21 година, 21 серпня;

Португалія, HBO Max: 2 година ночі, 22 серпня;

Іспанія, HBO Max: 3 година ночі, 22 серпня;

Італія, Sky Italy: 3 година ночі, 22 серпня;

Фінляндія, Данія, Норвегія and Швеція, HBO Max: 3 година ночі, 22 серпня;

Німеччина, Sky Germany: 3 година ночі, 22 серпня;

Швейцарія, RTS: 3 година ночі, 22 серпня;

Ізраїль, Cellcom: 4 година ночі, 22 серпня;

Японія, U-NEXT: 10 година, 22 серпня;

Сінгапур, HBO Asia: 9 година, 22 серпня;

Нова Зеландія, Sky SoHo: 13 година, 22 серпня.

З драконами, мечами та темними змовами "Дім Дракона", найімовірніше, стане гідним наступником "Гри престолів".