Нова дружина для Візеріса і викрадене яйце: чим вразила друга серія "Дому Дракона"

28 серпня на HBO Max і 29 серпня на Megogo вийшла друга серія епічного фентезі "Дім дракона". Ми вже переглянули серію й можемо розповісти цікаві деталі, які нам показали в серіалі. Також читайте про те, коли вийде наступний епізод приквелу "Гри престолів".

Другий епізод не показує насильницьких та жорстоких сцен, як перший. Він присвячений загалом душевним розмовам та прогулянкам у красивих садах з ефектною комп’ютерною графікою.

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Хоча після сцени з моряками, яких з’їдають краби, трішки пробіглися мурахи тілом. Попри все, її показали в останні хвилини другого епізоду.

Огляд другої серії "Дому дракона"

У другому епізоді юна принцеса Рейніра бореться за повагу та увагу свого батька, короля Візеріса та його людей як спадкоємниці Залізного трону. На жаль, її юний вік і той факт, що вона дівчина, означають, що вона все ще для них не більш ніж виночерпійка. Акторка Міллі Олкок із її сумним обличчям і м’якою посмішкою, що ховається прямо під ним, чудово справляється зі своєю роллю. До того ж декілька ніжних сцен із Візерісом та Алісентою роблять її центральним елементом цього епізоду.



"Дім дракона" – 2 серія / Скриншот

За сюжетом, її батька Візеріса підштовхують до нового одруження. Йому належить зробити важкий вибір: знову одружитися, і цього разу вибрати кохану або для свого серця, або для королівства. У "Грі престолів" Робб Старк зіштовхнувся зі схожою дилемою, і ми всі знаємо, чим це закінчилося.

Він вирішує взяти за дружину Алісенту, подругу дитинства Рейніри. Його дочка стурбована цим, хоч і не говорить про це батькові.

Наш рід вразливий та занадто малий. З новою дружиною в мене буде можливість переконатися, що ми добре захищені. – Візеріс. – Від кого?, – питає Рейніра. – Того, хто захоче напасти на нас, – відповідає король.



"Дім дракона" / Скриншот

Також у серії ми бачимо як принц Деймон робить Драконячий Камінь своїм новим будинком і приводить туди свою дівчину-повію. Згодом він заявляє Рейнірі, що має намір одружити з нею й народити дітей. Також Деймон краде драконове яйце, а Рейніра, без попередження й дозволу короля, летить із королівської гавані до Драконячого Каменю й повертає його без кровопролиття.

Це саме те, чого б Отто не зміг досягнути самотужки,

– говорить Рейніра.



"Дім дракона" – 2 серія / Колаж 24 каналу

Можна сказати, що друга серія – це такий собі перепочинок між жахливими кадрами, терором, хаосом та насильством. Дуже добре, на нашу думку, вдається в серіалі показати плин часу, адже, тільки між першими двома епізодами проходять буквально місяці.



"Дім дракона" – 2 серія / Скриншот

Втім, ставлення серіалу до сексизму поки що дивне. З однієї сторони, це ще один фентезійний серіал, який вільно вирішив відтворити патріархат, на відміну, наприклад, від "Колеса часу", бо одна справа – уявити собі драконів, а інша – уявити сексуальну рівність. Єдина вагома причина для цього полягатиме в тому, що це може дати жіночим персонажам достатню свободу дій і характер, щоби справді сказати щось про несправедливість, дискримінацію у світі.



"Дім дракона" / Скриншот

Проте, що може піти не так у серіалі? Без сумніву, дізнаємось наступного тижня. Третю серію покажуть 4 вересня на HBO Max і 5 вересня на Megogo з українським дубляжем.

Графік виходу наступних серій

Епізод 3 – 4 вересня;

Епізод 4 – 11 вересня;

Епізод 5 – 18 вересня;

Епізод 6 – 25 вересня;

Епізод 7 – 2 жовтня;

Епізод 8 – 9 жовтня.

Акторський склад

Педді Консидайн – Візеріс І Таргарієн;

Емма Д'арсі – Рейніра І Таргарієн;

Олівія Кук – Алісента Гайтавер;

Метт Сміт – Деймон Таргарієн;

Ріс Іванс – Отто Гайтавер;

Соноя Мідзуно – Місарія.

Цікаво, що над костюмами в серіалі працювала Джені Темім, яка раніше одягла головних героїв у легендарному фільмі "Гаррі Поттер".

"Дім Дракона" 2022: дивіться трейлер