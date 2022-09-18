"Я повністю зганьбився": Франкель згадав, як нервував у перший день зйомок "Дому Дракона"

Британський актор Фаб'єн Франкель, який у "Домі Дракона" зіграв роль сера Крістона Коула, розповів про знімальний процес серіалу. Під час фільмування першої серії, він буквально "забув, як грати".

"Дім Дракона" насправді став найочікуванішим серіалом для шанувальників "Гри престолів" і не тільки. Отож не дивно, чому деякі актори перед зніманням сильно нервували. Все мало вийти на найвищому рівні, адже сподівань на серіал було багато.

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Попри все, "Дім Дракона" у перші години після прем’єри кожного епізоду збирає по понад 10 мільйонів користувачів, яких вражає акторська гра, сюжет та атмосфера шоу.

Фаб'єн Франкель згадав, як він нервував у перший день зйомок на "Домі Дракона"

Коли 28-річний Фаб'єн Франкель вперше вийшов на знімальний майданчик, то неабияк запанікував. У процесі фільмування першої сцени, він просто завмер на камеру і не міг нічого сказати. Про це він розповів у подкасті "Гра престолів: Дім Дракона".

"Камера нарешті дісталася мене, і я присягаюсь Богом, я буквально забув, як діяти. Я не міг це зробити! Я не знав, що робити, – сказав Франкель. – Я пам'ятаю, як лише сказав: "Ось воно, я повністю зганьбився".

Водночас він побачив, як один з режисерів серіалу Мігель Сапочник біжить через натовп на зйомках, аби поговорити з ним. Франкель згадав слова Сапочника: "Фаб'єне, що сталося? Що в тебе з обличчям?"

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Пізніше актор переборов свої страхи та зміг завершити сцену. Проте, на сьогодні, в нього сироти по шкірі від того моменту. "Це був просто найгірший грьобаний досвід у моєму житті", – сказав він.

Фаб'єн Франкель у ролі сера Крістона Коула / НВО

Емілі Кері боялася знімати сцену сексу

До того ж Франкель – не єдиний актор, який розповів про свою збентеженість на знімальному майданчику. Емілі Кері, яка грає молоду Алісенту Хайтауер, також нещодавно зізналася, що боялася знімати сцену сексу зі своїм екранним чоловіком Педді Консідайном (Візерісом, – 24 канал). Проте, професійність знімальної групи та координатори інтимних сцен допомогли їй у цьому.

"Це лякало мене, адже я зовсім не знала Педді, я не бачила, наскільки він був веселим. Я лише бачила перед собою 47-річного чоловіка. Я була стурбована, – поділилася вона. – Мені ж було 17, і я першою сценою, яку я прочитала у сценарії, була сцена сексу та інші інтимні моменти".

Емілі Кері у ролі Алісенти, дружини Візеріса / НВО

Фанати чекають на 5 серію "Дому Дракона"

Прем'єра п'ятого епізоду під назвою "Ми висвітлюємо шлях" запланована на неділю, 18 вересня, в Америці на НВО Мах, та у понеділок, 19 серпня, в Україні на Megogo. Всього серіал матиме 10 епізодів.

Графік наступних серій:

Епізод 6 – 25 вересня;

Епізод 7 –2 жовтня;

Епізод 8 – 9 жовтня;

Епізод 9 – 16 жовтня;

Епізод 10 – 23 жовтня.

"Дім Дракона" 1 сезон 5 серія: дивіться прев’ю