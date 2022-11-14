"Мені було достатньо": Алкок з "Дому Дракона" зізналася, що не хоче грати у подібних серіалах

Цього року Міллі Алкок зіграла юну Рейніру Таргарієн у перших 5 епізодах "Дому Дракона". 22-річна зірка поділилася, що більше не хоче зніматися у будь-яких подібних фентезійних проєктах.

Міллі Алкок зіграла принцесу Рейніру, що дозволило глядачам побачити відносини дочки Візеріса з її дядьком Деймоном, а також конфлікт, що виник між королевою та колишньою подругою Алісент. Зірка отримала чимало похвали за роль, а шанувальники сподівалися, що вона повернеться у спогадах у майбутніх проєктах.

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Міллі Алкок більше не хоче подібних ролей після участі у "Домі дракона"

В інтерв'ю Herald Sun Алкок розповіла, що в найближчому часі не планує зніматися у фентезійних проєктах. Вона заявила, що їй було достатньо фентезійної ролі Рейніри й що вона чекає можливості піти своїм шляхом,

Я не граю жодних фантастичних ролей. Я не хочу робити нічого подібного. Я зробила це, і мені не потрібно робити це знову. Я просто чекаю відповідного проєкту. Я не поспішаю. Я хотіла б працювати трохи й робити роботу, якою я дійсно буду пишатися і захоплюватися,

– сказала Міллі Алкок.

Хоч вона, можливо, і не зацікавлена у продовженні "Дому Дракона" і участі у подібних проєктах, але варто сказати, що її роль була однією з найсильніших у першому сезоні. Після гри Алкок, у 6 сезоні на себе роль Рейніри взяла Емма Д'Арсі.

Міллі Алкок у "Домі Дракона" / HBO Max

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Що відомо про "Дім Дракона" і коли чекати на 2 сезон

"Дім Дракона" – епічний серіал, дія якого відбувається за 200 років до подій "Гри престолів". Сценарій написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому йдеться про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиваються навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейгона І.

Програмний директор каналу HBO Кейсі Блойс заявив, що другий сезон слід чекати не раніше 2024 року: "У 2023 році не чекайте — швидше, думаю, десь у 2024 році. Ми тільки почали розробляти план, як і минулого разу багато чого залишається невідомим. Ми не ухиляємося, але ж вам не хочеться, щоб ми сказали спочатку одне, а потім перенесли".