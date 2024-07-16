Прем'єра року: дата виходу серій довгоочікуваного серіалу "Дім Дракона: 2 сезон"

16 червня 2024 року відбулася прем'єра серіалу "Дім дракона: 2 сезон" виробництва HBO. Заснований на романі Джорджа Мартіна "Вогонь і кров", серіал, сюжет якого розгортається за 170 років до подій "Гри престолів", розповідає історію Дому Таргарієнів.

Глядачам уже доступні 5 перших серій в оригінальній озвучці, а також українська, створена власною студією медіасервісу MEGOGO Voice. Нові серії виходять щотижня.

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Прем'єра другого сезону "Дому Дракона": що відомо

У другому сезоні, після коронації короля Ейгона II та смерті сина королеви Рейніри, дім Таргарієнів розділився навпіл. У Королівській Гавані Ейгон II править із Залізного трону за підтримки Алісенти та Зеленої ради під захистом найбільшого дракона Вестеросу.

"Дім Дракона: 2 сезон": дивіться онлайн трейлер серіалу

У вигнанні на Драконовому камені королева Рейніра та її Чорна рада обмірковують свій наступний крок. Насувається громадянська війна, й обидві сторони шукають підтримки у великих домів Вестеросу, зрештою накопичуючи армії – і драконів.

Нові серії серіалу "Дім Дракона" виходять щотижня. Прем'єра першої серії відбулася 16 червня, після чого глядачі мали можливість насолоджуватися новими епізодами. Ось графік виходу серій:

2 серія – 23 червня

3 серія – 30 червня

4 серія – 7 липня

5 серія – 14 липня

6 серія – 21 липня

7 серія – 28 липня

8 серія – 4 серпня

Переглядайте, без перебільшень, один із найочікуваніших серіалів, якщо ви досі не зробили цього, та очікуйте виходу нових серій.