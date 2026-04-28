Довгоочікуваний 3-ій сезон "Дому дракона": дати виходу найновіших епізодів, на які чекають усі
- Прем'єра третього сезону "Дому дракона" відбудеться в червні 2026 року і включатиме вісім епізодів, які виходитимуть щонеділі.
- Трейлер нового сезону показує зростання напруги між королем Ейгоном II та його братом Еймондом.
Уже в червні 2026 року відбудеться одна з найочікуваніших прем'єр. У світ вийде третій сезон популярного серіалу "Дім дракона".
Це приквел до культового серіалу "Гра престолів", який здобув світову популярність. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про новий сезон, показуємо трейлер та ділимося датами прем'єр усіх нових епізодів.
Коли відбудеться прем'єра 3-го сезону "Дому дракона"?
Прем'єра третього сезону серіалу "Дім дракона" відбудеться у червні 2026 року. Сезон налічуватиме вісім епізодів, які виходитимуть щонеділі. Розклад прем'єр виглядатиме так:
- 1 серія – 21 червня 2026 року
- 2 серія – 28 червня 2026 року
- 3 серія – 5 липня 2026 року
- 4 серія – 12 липня 2026 року
- 5 серія – 19 липня 2026 року
- 6 серія – 26 липня 2026 року
- 7 серія – 2 серпня 2026 року
- 8 серія – 9 серпня 2026 року
Про це писало видання Deadline.
Що показали у трейлері 3-го сезону "Дому дракона"?
Наразі на платформі HBO Max вийшов довгоочікуваний трейлер нового сезону "Дому дракона". У ньому показано, що напруга між королем Ейгоном II та його братом Еймондом стрімко зростає.
Трейлер підтверджує, що сезон розпочнеться з масштабних подій і справжнього вибуху конфлікту. Глядачам обіцяють одну з найкривавіших морських битв в історії Вестеросу.
У відео звучить фраза: "У тебе є влада, якої не мав жоден чоловік". Тим часом Еймонд отується до фінального зіткнення.
"Дім дракона": дивіться онлайн трейлер серіалу
У трейлері також вперше з'являється Джеймс Нортон у ролі Ормунда Гайтауера, який стане одним із ключових гравців сезону. До своїх ролей повертаються добре відомі актори: Метт Сміт, Емма Д'Арсі, Олівія Кук та інші.
Що варто знати про серіал "Дім дракона"?
- Серіал "Дім дракона" є офіційним приквелом "Гри престолів".
- Його сюжет заснований на романі Джорджа Мартіна "Вогонь і кров".
- Зокрема, третій сезон зосередиться на другій половині цієї історії.
- Події відбуваються приблизно за 200 років до народження Дейнеріс Таргарієн.
- Також відомо, що серіал матиме четвертий сезон, який стане фінальним.