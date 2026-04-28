Довгоочікуваний 3-ій сезон "Дому дракона": дати виходу найновіших епізодів, на які чекають усі

Уже в червні 2026 року відбудеться одна з найочікуваніших прем'єр. У світ вийде третій сезон популярного серіалу "Дім дракона".

Це приквел до культового серіалу "Гра престолів", який здобув світову популярність. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про новий сезон, показуємо трейлер та ділимося датами прем'єр усіх нових епізодів.

Коли відбудеться прем'єра 3-го сезону "Дому дракона"?

Прем'єра третього сезону серіалу "Дім дракона" відбудеться у червні 2026 року. Сезон налічуватиме вісім епізодів, які виходитимуть щонеділі. Розклад прем'єр виглядатиме так:

1 серія – 21 червня 2026 року

– 21 червня 2026 року 2 серія – 28 червня 2026 року

– 28 червня 2026 року 3 серія – 5 липня 2026 року

– 5 липня 2026 року 4 серія – 12 липня 2026 року

– 12 липня 2026 року 5 серія – 19 липня 2026 року

– 19 липня 2026 року 6 серія – 26 липня 2026 року

– 26 липня 2026 року 7 серія – 2 серпня 2026 року

– 2 серпня 2026 року 8 серія – 9 серпня 2026 року

Про це писало видання Deadline.

Що показали у трейлері 3-го сезону "Дому дракона"?

Наразі на платформі HBO Max вийшов довгоочікуваний трейлер нового сезону "Дому дракона". У ньому показано, що напруга між королем Ейгоном II та його братом Еймондом стрімко зростає.

Трейлер підтверджує, що сезон розпочнеться з масштабних подій і справжнього вибуху конфлікту. Глядачам обіцяють одну з найкривавіших морських битв в історії Вестеросу.

У відео звучить фраза: "У тебе є влада, якої не мав жоден чоловік". Тим часом Еймонд отується до фінального зіткнення.

"Дім дракона": дивіться онлайн трейлер серіалу

У трейлері також вперше з'являється Джеймс Нортон у ролі Ормунда Гайтауера, який стане одним із ключових гравців сезону. До своїх ролей повертаються добре відомі актори: Метт Сміт, Емма Д'Арсі, Олівія Кук та інші.

Що варто знати про серіал "Дім дракона"?