Міллі Алкок розповіла про інтимну сцену з Меттом Смітом у "Домі Дракона": "Було досить зручно"

У неділю, 11 вересня, на НВО вийшла 4 серія "Дому Дракона". У ній глядачі побачили пікантну сцену за участю Рейніри та принца Деймона.

Акторка Міллі Алкок зізналася, що це було доволі просто, адже, на зйомках були присутніми координатори інтимних сцен. Крім цього, були статисти, які трималися у позі 69 упродовж 12 годин.

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Пікантна сцена між Рейнірою та Деймоном у 4 серії "Дому Дракона"

Відзначимо, у 4 епізоді не було стрибка в часі, але він був доволі драматичним. У ньому ми дізналися про сексуальні стосунки Рейніри та Деймона, про які Отто розповів Візерісу. У цьому ж епізоді принц Деймон говорить про намір одружитися з Рейнірою, а Рейніра та Алісент, здається, налагоджують дружні стосунки.

Сцена з пристрасними поцілунками неабияк здивувала глядачів. Вони писали про те, що "Дім Дракона" став "спекотним", а Деймон та Рейніра – "гарячими" та "важкими". Принагідно акторка Алкок розповіла виданню The Post, що знімати інтимну сцену було нескладно: "Метт Сміт і я були просто друзями. Тож це було досить зручно".

Ми мали координатора інтимних сцен, і ми працювали з нею під час репетицій,

– доповнила вона.

Події у серіалі "Дім Дракона" відбуваються приблизно за 200 років до подій "Гри престолів" і розповідають про предків Дейєнеріс Таргарієн. Дивитися серіал "Дім Дракона" можна на українському сервісі Megogo

Спокуслива сцена знімалася посеред переповненого борделю, де було чимало оголених людей. Актори не знали про неї аж до початку зйомок. Режисерка спеціально не розповідала, аби все вийшло на високому рівні.

Клер Кілнер, наша режисерка, подбала про те, щоб ми не бачили нічого з борделю до початку знімання. Це був наш перший раз, коли ми йшли по помешканню поміж усіх цих оголених тіл. Це було дивно і безглуздо,

– зізналася Міллі.

"Були статисти, з якими ми щойно познайомилися, які трималися у позі 69 годин упродовж 12 годин", – доповнила вона. – Це досить брутально. Ми відчували себе надто одягненими, тому що всі інші були оголені".

До речі, у світі серіалу інцест не є чимось незвичним для родини Таргарієнів. Але зі сторони Рейніри обурливо те, що вона може мати сексуальні стосунки до того, як вийде заміж за когось, кого схвалить її батько, а тим більше за дядька, у якого погана репутація.

"Я думаю, що це складно, Деймон хороший для неї, але чи підходить він їй? Це покаже час", – сказала Алкок. – Рейніра перебуває у тому віці, коли вона не може відрізнити платонічне і романтичне кохання від захоплення, тому що у неї немає досвіду".

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Після їхніх гарячих поцілунків, Деймон залишає її. Втім, Рейніра повертається додому і зрештою втрачає цноту під час статевого акту з Крістоном Коулом, якого зіграв Фаб'єн Франкель.

Прем'єра наступного п'ятого епізоду під назвою "Ми висвітлюємо шлях" запланована на неділю, 18 вересня, в Америці на НВО Мах, та у понеділок, 19 серпня, в Україні на Megogo. Всього серіал матиме 10 епізодів.

"Дім Дракона" 1 сезон 5 серія: дивіться прев’ю