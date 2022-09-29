Як 10-річний стрибок у часі змінив героїв серіалу "Дім Дракона": фотопорівняння

У середині першого сезону "Дому Дракона" відбувся 10-річний стрибок у часі. У 6-й серії ми побачили, що деякі персонажі одружилися та народили дітей, а інші виросли з малюків і тепер досліджують світ. Втім, декілька акторів покинули шоу після 5-епізоду.

Редакція Кіно 24 представила фотопорівняння, щоб ви побачили ключові зміни в акторському складі серіалу "Дім Дракона", а також які зміни відбулися в житті головних акторів.

До теми Троє дітей у Рейніри, незадоволена Алісента: що цікавого відбулося у 6 серії "Дому Дракона"

Як змінилися персонажі "Дому Дракона" від 5 до 6 серії

У 6 епізоді "Дому Дракона" ми бачимо низку важливих змін. Зокрема через стрибок у часі, ми вже не побачимо Міллі Алкок як персонажа Рейніри та Емілі Кері у ролі Алісенти. Надалі їхні ролі будуть виконувати Емма Д’Арсі та Олівія Крук.

Я в захваті від темпу та структури історії, яку ми розповідаємо у першому сезоні,

– сказав шоуранер серіалу Раян Кондал.

"Вона дуже складна і відбувається упродовж тривалого періоду часу, тому що дітям потрібно вийти заміж, завести власних дітей, які виростуть, щоб розповісти історію цієї війни поколінь, яка ведеться багато років... Канал HBO надав нам творчу свободу, щоб розповісти цю неймовірно складну історію по-справжньому терпляче, беручи до уваги всіх персонажів, завдяки чому перший сезон знайомить нас з одним з найвідоміших і найкривавіших конфліктів в історії Вестероса", – доповнив він.

Рейніра (Міллі Алкок у 5-й серії та Емма Д’Арсі у 6 епізоді)

Діти Рейніри

Вперше троє хлопців з’являються у 6-му епізоді.

Джекейріс, Люцеріс та новонароджений Джоффрі / Фото HBO

Алісента (Емілі Кері у 5-й серії та Олівія Кук у 6 епізоді)

Візеріс (Педді Консідайн)

Ейгон, перший син Візеріса

Інші діти Візеріса від Алісенти

У 6-му епізоді вперше бачимо дорослу дівчину Хелену – другу дитину Візеріса та першу доньку від Алісенти та підлітка Еймонда – другого сина.

Хелена / Фото HBO

Еймонд / Фото HBO

Лайна Вел аріон (Саванна Штейн і Нанна Блонделл) та Деймон (Метт Сміт)

Діти Лайни та Деймона

У 6-й серії пара одружилася і народила двоє дітей.

Рейна та Байла у 6-му епізоді "Дому Дракона" / HBO

Лейнор Веларіон (Тео Нат і Джон Макміллан)

Сер Крістен Коул (Фаб’єн Франкель)

Графік наступних серій

Наступна 7 серія "Дому Дракона" вийде 2 жовтня на НВО Мах і 3 жовтня на Megogo в українській озвучці.

Епізод 7 "Дріфтмарк" – 2 жовтня;

Епізод 8 "Володар припливів" – 9 жовтня;

Епізод 9 "Зелена Рада" – 16 жовтня;

Епізод 10 "Чорна королева" – 23 жовтня.

"Дім Дракона" 7 серія: дивіться прев’ю