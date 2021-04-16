Автори "Гри престолів" розсекретили актора, який зіграє одну з головних ролей у приквелі

Представники HBO підігрівають все більшу цікавість до приквела "Гри перстолів", який вийде із назвою "Дім Дракона". У пресі розсекретили ім'я актора, який зіграє одну з головних ролей серіалу. Ним виявився Фаб'єн Франкель.

Для британського актора цей проєкт стане проривом у кар'єрі, адже до цього Фаб'єн Франкель мав незначні ролі у фільмі "Щасливого Різдва" і серіалі "Змій". Мабуть, саме не медійність у поєднанні з талантом і допомогли йому вибороти роль у проєкті HBO.

Важливо У приквелі "Гри престолів" не буде жорстоких сцен насилля над жінками

Відомо, що у серіалі "Дім Дракона" Фаб'єн Франкель зіграє Крістона Коула – представника гвардії короля Візеріса Таргарієна. Цей персонаж відіграв не останню роль у підготовці до громадянської війни.

"Він простий син керуючого лорда Блекхейвена. У нього немає претензій на землі або титули. Все, що у нього є, – це його честь і його вміння поводитися з мечем і списом. Він – герой, чемпіон, якого вітає населення, улюбленець жінок... Ласкаво просимо до Вестеросу, Фаб'єн. Тримай свій меч гострим", – написав Джордж Мартін у блозі.

Що відомо про "Дім Дракона"

​Вперше про зйомки приквела до "Гри престолів" заговорили у 2019 році. Однак чутки в пресі не отримували офіційних підтверджень до 2020-го, коли компанія HBO оголосила про майбутні зйомки "Дому Дракона".

Жоден із акторів "Гри престолів" не зіграє у цьому серіалі. Все тому, що події відбуваються за 300 років до знаменитої саги. Кастинг пройшли:

Олівія Кук – Алісента Гайтавер

– Алісента Гайтавер Емма Д'Арсі – принцеса Рейнір Таргарієн

– принцеса Рейнір Таргарієн Метт Сміт – ​молодший брат короля Візеріса, принц Деймон Таргарієн

– ​молодший брат короля Візеріса, принц Деймон Таргарієн Педді Консідайн – король Візеріс Таргарієн

король Візеріс Таргарієн Фаб'єн Франкель – Крістон Коул

Глядачі побачать у серіалі "Дім Дракона", які таємниці приховує родина Таргарієн. Окрім цього, автори проєкту планують розкрити міжусобну боротьбу в палаці.