"Дім Дракона", "Гра престолів" та інші серіали HBO стануть недоступними в Україні з 2023 року

Контент HBO не буде доступним в Україні з 2023 року. Причина в тому, що кабельний канал та стрімінг не працює в Україні офіційно, а через ліцензіата – російського онлайн-кінотеатру Amediateka.

23 жовтня вийшов фінальний епізод "Дому Дракона", який легально можна було переглянути в Україні на Megogo. Стрімінг заявив, що якнайшвидше хочуть укласти угоду безпосередньо із закордонними правовласниками, щоб у майбутньому не мати жодних зв'язків із локальними російськими представництвами.

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Коли це станеться – наразі невідомо. Але весь контент HBO Max буде доступним в Україні тільки до 2022 року.

Ми неодноразово зверталися до HBO стосовно прямого контракту. Ми також заявили про бажання взяти участь у тендері на цей контент і чекаємо від правовласника на офіційне запрошення. Сподіваємося, що згодом зможемо співпрацювати з HBO напряму. І подамо приклад й іншим міжнародним правовласникам, що український ринок – перспективний і важливий,

– повідомило Megogo.

Серіали HBO стануть недоступними в Україні з 2023 року

До сьогодні Україна отримувала контент HBO через російську Amedia, яка власне володіє ексклюзивними правами на поширення фільмів та серіалів HBO в Україні.

Раніше The Hollywood Reporter повідомляв, що "у 2017 році HBO уклали "багаторічну угоду" з Amedia, що дозволило російському правовласнику транслювати свій контент на телебаченні та власному потоковому сервісі Amediateka. У 2021 році договір HBO та Amedia було розширено, до нього додали всі серіали створені для стримінгового сервісу HBO Max. Це закріпило позиції російської компанії в регіоні, до якого, схоже, також віднесли Україну".

Офіційна представниця HBO в Україні Анна Нікол говорила про те, що під час повномасштабного вторгнення вони призупинили новий бізнес у Росії, але продовжували виконувати договірні обов'язки. Тому "Дім Дракона" також показали в Росії.

За інформацією The Village Україна, відновлення співпраці з Amediateka було тимчасовим заходом із боку HBO: улітку російський сервіс досягнув згоди з американським правовласником щодо відпрацювання дійсного контракту, термін якого збігав у кінці 2022 року. Відповідно, таку ж тривалість має і контракт Amediateka з "Медіа Група Україна".

Компанія Megogo не співпрацює з країною-агресором росією. Американський контент від правовласника HBO ми отримуємо через українського дистриб‘ютора МГУ, і цей контракт діятиме до кінця 2022 року. Надалі ми будемо показувати контент HBO лише в тому випадку, якщо контрагентом буде не російська компанія,

– відповіли в Megogo на запит The Village Україна.

Нагадаємо, 21 серпня у світі відбулася прем’єра довгоочікуваного серіалу "Дім Дракона". У перший день релізу шоу з’явилося на українському медіасервісі Megogo, проте у російській озвучці. У мережі вибухнув скандал. Після звернень користувачів, компанія все ж додала українську аудіодоріжку.