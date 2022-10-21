"Дім Дракона" порівнюють зі "Шреком": дещо шокуючі та веселі відео фанатів

Поки увесь світ чекає на фінальну серію "Дому Дракона", найпалкіші фанати знайшли схожість популярного серіалу зі "Шреком". Десятки порівняльних відео неабияк розсмішили мережу. Чи справді "Дім Дракона" так подібний зі "Шреком"? Переконайтеся нижче.

Як тільки "Дім Дракона" вийшов на екрани у вересні, мережа не перестає дивувати цікавими моментами та кіноляпами цієї історії. Окрім деталей та яскравих образів персонажів, найзапекліші шанувальники не пройшли повз порівняльних аспектів з іншими історіями. Але ми й уявити не могли, скільки спільного між "Шреком" та "Домом Дракона"!

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Чи схожий "Дім Дракона" зі "Шреком" – веселі відео від шанувальників

Шанувальники у твітері та тіктоці кепкують увесь день. Найзнаковіші та важливі сцени у серіалі справді схожі на сцени з мультфільму про Шрека. Ба більше, дехто навіть від душі посміявся і пожартував, що це не приквел "Гри престолів", а рімейк улюбленого мультфільму "Шрек".

"Шрек" зробив це першим,

– пожартував фанат, розміщуючи поруч зображення двох хітів.

Деякі з веселих сцен, згадуваних у цих картинах, вміщують епічний вихід Рейніс на її драконі, Еймонда, якому пропонують смажену свиню, загибель короля Візериса і навіть коронацію Ейгона II.

Погляньте на деякі з відео та фото:

Один зі шанувальників підписав: "Дім Дракона" натхненний "Шреком".



Дракон у "Домі Дракона" / Скриншот

Поруч із фотографією дракона, що поїдає лорда Фаркуада в "Шреку", один користувач написав у твітері про "Дім Дракона" написав: "Кінцівка, на яку ми всі чекали #houseofdragon".

Після рекордної кількості переглядів та високих рейтингів "Дім Дракона" завершиться епічним фіналом сезону у неділю, 23 жовтня. Після цього на фанатів чекає довгий дворічний період очікування, поки їх не повернуть до залів Залізного трону у 2024 році.